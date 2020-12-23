北京疑似病例連環爆　社區急封鎖、萬人核酸大檢測

▲北京順義區蓮竹花園社區已經開始實施封閉管理，並進行萬人核酸檢測。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／北京報導

北京順義區蓮竹花園社區今（23）日傳出新冠肺炎疑似病例，陸媒報導，該社區居民將近萬人，目前實行封閉管理，人員和車輛只進不出，已進行全員核酸檢測。此外，根據浙江省奉化區疾控中心釋出的消息，當地昨日收治一名從北京前往浙江的人員，經過核酸檢測後發現呈現陽性。

▲北京再傳疑似病例，引起官方重視。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，北京蓮竹花園社區正在進行流調和全員核酸檢測，居委會建議非社區居民暫時不要進入。報導稱，社區內已有多名身穿防護服的工作人員就位，並且進行消殺作業。

當地民眾表示，蓮竹花園社區從上午開始進行封閉管理，「要是沒有著急的事情就別進去了，要不然肯定出不來，估計得封閉管理14天。」附近一家便利店的收銀員指出，該社區從上午開始封閉，「聽說小區有疫情，裡面的業主要進行核酸檢測。」

此外，一名北京前往浙江的民眾也被當地通報，核酸檢測過程中呈現陽性反應，但無症狀。據了解，該名民眾已被當地疾控中心安排收治，做進一步的檢測及治療。

▲北京朝陽區慶豐包子舖先前有2名員工確診新冠肺炎。（圖／翻攝中新社）

北京近日從朝陽區爆發本土新冠肺炎確診案例後，再度發現有新冠肺炎案例產生，部分地區已全面進行核酸檢測，人數超過萬名，不過，普篩的結果皆呈現陰性反應，目前為止，肺炎確診案例沒有擴散的跡象。