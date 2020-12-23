致死率90%！不明「X疾病」疑出現0號病患　專家：世紀奪命病毒來了

▲新冠肺炎疫情已經導致全球步調大亂。（圖／路透社）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠疫情至今仍持續肆虐，現在更傳出英國出現變種毒株「B.1.1.7」，感染力比原先高出70%，不到一周歐澳5國已傳17宗確診，消息一出嚇壞全世界。正當大家把焦點放在新冠疫情上，剛果民主共和國日前卻傳出有一名女子出現血熱症狀，疑似是感染伊波拉病毒（Ebola），因此到醫院就診，不過卻傳出這名女子罹患的可能不是伊波拉，而是不明的「X疾病」（Disease X），這種病毒比新冠更可怕，死亡率高達50-90%。

根據CNN報導，這名女子帶著2個孩子到剛果當地醫院就診，目前正等待伊波拉的檢測結果，親戚們只能經由透明隔板探望、聊天。院方為了防止民眾排擠她，也將該名女子的身分保密，目前慶幸的是，2名孩子至今沒有出現任何症狀。

▲剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）4月時曾出現新的「伊波拉」死亡案例。（圖／路透）



報導指出，伊波拉爆發至今已經有許多疫苗和療法，因此死亡率逐漸降低，但醫生但丁（Dadin Bonkole）擔憂的是，倘若這名女子確診的並非伊波拉，而是不明的「X疾病」，那麼她將成為0號病人（patient zero），目前醫學研究僅知道「X疾病」的傳染力和新冠肺炎不相上下，而且可能還更可怕，因為它的死亡率高達50-90%。

負責該名女病患的醫生但丁表示，「這些猜想都不是科幻情節，而是基於科學事實，這是一種科學恐懼，當初大家不知道伊波拉，也不知道新冠病毒，因此我們都必須要害怕新疾病。」

據了解，世界衛生組織（WHO）2018時曾公布9種可能導致嚴重國際爆發的疾病，包括伊波拉病毒（Ebola）、茲卡病毒（Zika）等，而第9種「X疾病」（Disease X）則代表爆發條件已成熟的未知疾病。不過，之前曾有病毒學專家指出，新冠肺炎的症狀最初溫和，但第二周開始會急速惡化到致命的程度，且變幻莫測，符合「X疾病」的特徵。