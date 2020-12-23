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北市議員逼問紐機師足跡　黃珊珊：上次只說陽明山就被中央說洩密

▲▼台北市副市長黃珊珊市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布紐西蘭機師（案765）活動足跡，遍及台北市天母新光三越、SOGO以及南崁好市多，然而台北市議員徐巧芯23日爆出，該機師除了去上述地點之外，還有去其他地方。台北市議員23日在臨時大會中集體詢問此議題，台北市副市長黃珊珊回應，中央沒有授權地方政府對外宣布，且別忘了台北市長柯文哲講了陽明山檢疫所後被砲轟一事。

關於徐巧芯PO出的這份機師足跡圖，黃珊珊在台北市議會中指出，這個部分我跟議員們一樣困惑，因為他們從2月開始，就被中央要求所有軌跡不可以由地方政府公布，這不是今天才發生的，各位記得嗎？台北市長柯文哲講了陽明山檢疫所就被砲轟，整個規範就是如此，所以從第一例到現在，每次疫調都是接獲中央命令，就會去做清消，也會做相關後續疫調，包括現在只要被匡列的對象，在台北市軌跡，市政府都會接到中央通知，會去接手做調查。

黃珊珊提到，此765案子因為是桃園列管的，所以由桃園來主管所有東西，我們來協助他後續疫調。有關中央通報到我們這邊來，第一時間去接獲，第一時間就會去做清消，但是他們沒被授權公布，也不可以自己對外宣示，所以這部分他們也很抱歉，但這的確是《傳染病防治法》給中央的權限，目前為止他們掌握到的，只要在北市軌跡，他們一收到通知就完成清消，不會拖到別的時間。

黃珊珊表示，疫調過程都會回報給中央，相關部分人員可能都還有居家隔離，我們還在等桃園二採結果後，確認居家隔離者是否在台北有其他軌跡，相關文件他們不方便證實真偽，因為他們沒有被授權，所以只能說，「我們接到通知的，都做了，且都做完了，相關資料我們都有掌握，也都在衛生局相關資料裡。」請議員別為難相關官員，「我也不能證實。」

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