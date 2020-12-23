案771廣達集團女員工「接觸者4人有症狀」二採皆陰性

記者洪巧藍／台北報導

國內時隔253天再度確認有本土病例，為與紐西蘭籍機師（案765）密切接觸的30多歲女性(案771)，中央流行指揮中心指揮官陳時中今（23）日說明初步接觸者採檢結果，匡列173人，170人檢驗陰性，3人檢驗中。陳時中也特別提到，接觸者當中有4人出現症狀，都已經二採陰性。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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這起案件中最爭議的是，該名紐西蘭籍機師先前執勤並未配戴口罩讓另2名機師染疫，造成航空器群聚感染，進一步疫調相關接觸者與行蹤時又一度說想不起來，沒有提及與案771接觸情況，是透過警政單位調查活動軌跡，發現兩人12月7日至12日間密切往來，列接觸者採檢確診。

指揮中心今日公布，後續針對該女有匡列相關接觸者173人，皆已完成採檢，其中170人核酸檢驗結果為陰性，其餘3人檢驗中；另針對航空器群聚案，全案共計匡列97名接觸者，已採95名，89名陰性、3名陽性(案765、766、771)，3名檢驗中，2名待採檢。

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