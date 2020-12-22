基隆耶誕、跨年採實名制！　林右昌呼籲市民落實防疫

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、邱茀濱／基隆報導

時隔253天國內再現本土案例！不過，基隆市長林右昌今（22）日受訪時指出，接下來的耶誕節、跨年活動都採實名制，因此呼籲民眾遵循中央防疫指引，提醒大家落實中央防疫工作，絕不可絲毫懈怠。針對印尼疫情不斷升溫，他強調市府會再重新決定開放印尼籍移工來台時間。

基隆市府表示，本市疑似COVID-19通報案例，從年初累計到現在，有299例，290例排除，9例陽性；社區通報檢測計447人，447人排除；居家隔離本市目前列管隔離0人，居家檢疫184人，居住防疫旅館有21人；有鑑印尼疫情升溫，確保邊境防疫能量與社區防疫安全，從12月18日起暫停引進印尼籍移工來台工作，市府將視中央指令，再決定重新開放時間。

今年公費流感疫苗施打從10月5日開打至今，中央撥給基隆公費疫苗99,040劑，累計接種人次達93,498人，執行率94.4%；其中，六個月到六歲幼兒，接種達10,469人，50歲以上成人、65歲以上長者及孕婦、醫事人員，總計接種有57,990人，並有學生25,039人接種。

針對日後的耶誕、跨年活動，林右昌強調，相關大型活動都採取實名制，要求民眾遵循中央防疫指引，並一起落實防疫工作，絕不可絲毫懈怠，台灣直到目前能維持穩定正常生活環境，就是有賴大家配合，在國際疫情升溫之際，大家做好防疫工作，確保社區與生活環境安全。

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