紐西蘭機師「隔離3天」進社區！關鍵原因曝光　網轟：找到破口了

▲長榮航空紐籍機師染疫並造成本土感染。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣在防疫上驕傲維持本土零確診，卻在第253天被案771為廣達集團女員工攻破，而感染源案765的長榮紐西蘭外籍男機師居家檢疫僅3天，讓不少網友直呼「機師特別管制不難吧，難道要放破口不處理！」對此，指揮中心指揮官陳時中也做出回應，表示會進一步檢討。

指揮中心表示，該名紐籍機師11月29日抵達美國，12月4日抵台，居家檢疫到7日出關，並於8日至12日期間在台北、桃園等地區到處跑，又與廣達集團女員工接觸，導致對方感染確診。此外，該機師的活動足跡包括新光三越台北天母店、遠東SOGO台北天母店和好市多南崁店。

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▲案765國內活動軌跡。（圖／曾梓倩製）



有網友在PTT發文質疑，機師明明是高危險群卻只隔離3天，不懂原因究竟為何，讓不少網友看留言「本來是考量短期還要再飛出去啊」、「當時縮短隔離期是為了方便繼續飛，為什麼變成進入社區？」「認真講台灣籍機師也是隔離3天啊，跟國籍沒關係」、「誰開飛機乾我屁事，國家倒跟航空公司倒哪個嚴重」、「因為機師人少，你通通14天，航空公司就倒了」。

對此，根據指揮中心規定，依「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，機師入境後需居家檢疫3天，客艙組員或機務人員需居家檢疫5天即可解禁。

針對此次成為防疫破口，指揮中心指揮官陳時中表示，未來對機組員的管理會再加強，以過去的案例來說，他們的自主管理沒有落實，原本的規定是方便飛航人員停頓再轉飛，但現在要進一步檢討。