　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跨年大型集會5大規範！地方政府需提防疫計畫「不符合禁辦活動」

▲▼1222中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

記者洪巧藍／台北報導

接下來接連有聖誕節、跨年等活動，然而國內卻在今（22）日確診本土病例，中央流行疫情指揮中心稍早與各縣市首長召開會議，並於晚間召開記者會，由指揮官陳時中說明「因應跨年等活動之加強集會防疫措施」。會中有提出5大措施務必遵守，且地方政府一定要提防疫應變計畫，若無訂定或者無法執行完全，會禁止辦活動。

中央流行疫情指揮中心今(22)日晚間召開記者會，陳時中表示，考量跨年晚會活動具有人潮擁擠、長時間且近距離接觸不特定人士的特性，故請民眾務必遵守活動期間之防疫規範：

[廣告]請繼續往下閱讀...

(1)主辦單位應於活動場域提供足量之手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率並設有醫療應變措施，且除指定販賣區外，場內不得販售飲食。

(2)室內活動不得販售無座位票並落實實聯制，同時須規劃固定入口，且於入口處進行體溫量測及手部消毒。

(3)參與活動者於活動期間應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食，經勸導不聽者，予以裁罰。

(4)居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾（包括表演者及活動工作人員），不得參加相關活動。

(5)為利通知防疫相關訊息，請參加民眾攜帶手機。

陳時中表示，目前評估並未有感染源不明之本土病例，防疫等級還無須升高，但大型活動可能群聚風險，所以提出相關要求，各地方政府一定要根據現在等級的集會指引訂定防疫應變計畫；沒有訂定或者無法執行完全，會禁止辦其他活動。

ET快訊
外媒「紐西蘭防疫韌性全球第一」　他1句話嗆爆
染疫機師「隔離3天」進社區！關鍵原因曝　網轟：找到破口了
快訊／晚間恐怖車禍　女騎士遭公車輾爆頭身亡
虎科大情侶左切遭撞雙亡　檢警確認機車「未兩段式左轉」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

航空業檢疫違規累積23件「皆公司自行處分」明公布處罰條款

紐西蘭機師「隔離3天」進社區！關鍵原因曝光　網轟：找到破口了

「禁跨年族群」偷溜出門重罰！陳時中：沒罰100萬不行

跨年大型集會5大規範！地方政府需提防疫計畫「不符合禁辦活動」

「3類族群」不准參加跨年　陳時中「撂狠話」：有設天網，我們都查得到！

禁飲食、實聯制、帶手機！　陳時中宣布跨年5大規範

跨年照辦！地方需訂應變計畫　陳時中：有發燒咳嗽者禁參加

新冠本土重現！跨年聖誕晚會辦不辦...彰化：按疫情中心決策因應

機師工會曝內幕！紐籍機師狂咳堅不戴罩　「被勸還語氣囂張」

快訊／染疫機師跑天母！大葉高島屋閉店後「全面消毒」祭出2招管制

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長招魂4、50次沒回應！ 哥「向女友家屬道歉」終獲聖筊

撞擊瞬間曝光！UBA隊長載女友雙亡…家屬悲喊：剛回頭就被撞

台中台74線死亡車禍！2車擦撞「起火狂燒」…釀1死1傷

航空業檢疫違規累積23件「皆公司自行處分」明公布處罰條款

紐西蘭機師「隔離3天」進社區！關鍵原因曝光　網轟：找到破口了

「禁跨年族群」偷溜出門重罰！陳時中：沒罰100萬不行

跨年大型集會5大規範！地方政府需提防疫計畫「不符合禁辦活動」

「3類族群」不准參加跨年　陳時中「撂狠話」：有設天網，我們都查得到！

禁飲食、實聯制、帶手機！　陳時中宣布跨年5大規範

跨年照辦！地方需訂應變計畫　陳時中：有發燒咳嗽者禁參加

新冠本土重現！跨年聖誕晚會辦不辦...彰化：按疫情中心決策因應

機師工會曝內幕！紐籍機師狂咳堅不戴罩　「被勸還語氣囂張」

快訊／染疫機師跑天母！大葉高島屋閉店後「全面消毒」祭出2招管制

江啟臣被爆求見AIT談萊豬　國民黨高層斥謠言：根本沒求證

六都首長唯一出席防疫視訊　盧秀燕：全力配合中央新規定

國民外交成果亮眼　中華民國國民外交協會台南市會首任女會長出線

女星2年走不出喪父之痛　失控淚崩曝父「生前最大遺憾」！

曾莞婷甜摟「另一半」公開：忍了好久　粉絲暴動「手怎麼回事」！

俄國新冠疫苗「研發科學家」　離奇墜14樓公寓亡…身上有刺傷

爺爺開船載告五人出海！　主唱自揭暈船「噴泉式爆吐」慘痛史

說日語嘛吔通！　日本駐台官員單車遊大溪「熟悉親切」

蔡英文政府開空頭支票堵萊豬民怨　台南藍軍嗆：把人民當塑膠！

拍桌槓萊豬！賴士葆嗆「我叫你惦惦」　蘇貞昌爆氣：你敢拍我也敢

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

無本土病例破功！陳時中親上火線

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

國內爆本土病例！染疫機師私生活曝

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

案771女中鏢！疑穿梭多樓層、茶水間待30分鐘

紐籍機師足跡曝光！去過SOGO好市多

本土病例去過SOGO、好市多！

快訊／台灣再現本土病例！傳遭機師傳染

廣達員工與染疫機師「密切往來」確診

兒子交換禮物抽到「4陌生臉孔」　媽怒丟回收

高雄2屁孩家樂福尿尿！深夜道歉：玩過頭了

3類族群不准參加跨年　陳時中撂狠話！

今年首波冷氣團將襲　跨年前夕急凍

更多熱門

相關新聞

3類族群不准參加跨年　陳時中撂狠話！

3類族群不准參加跨年　陳時中撂狠話！

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚宣布跨年等大型活動防疫原則，明定居家檢疫、居家隔離、自主健康管理者和有疑似症狀民眾不得參加。指揮官陳時中也撂下狠話「我們有設天網，我們都會查得到！」

陳時中宣布跨年活動加強措施

陳時中宣布跨年活動加強措施

跨年聖誕晚會辦不辦...彰化：按疫情中心決策因應

跨年聖誕晚會辦不辦...彰化：按疫情中心決策因應

機師狂咳不戴罩　機師工會曝內幕

機師狂咳不戴罩　機師工會曝內幕

快訊／染疫機師跑天母！大葉高島屋閉店後「全面消毒」

快訊／染疫機師跑天母！大葉高島屋閉店後「全面消毒」

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

無本土病例破功！陳時中親上火線

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

國內爆本土病例！染疫機師私生活曝

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

捕鼠「抓到同行」　網笑變收編籠

聽到爸回來！二哈秒跳起來關電視

高雄2屁孩家樂福尿尿　被肉搜身份曝光

謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫

案771女中鏢！疑穿梭多樓層、茶水間待30分鐘

即／廣達孫公司確診內部信流出　員工餐廳禁用餐

廣達集團員工驚傳確診！本土零感染破功　大盤挫逾200點

更多

最夯影音

更多
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治
伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面