跨年大型集會5大規範！地方政府需提防疫計畫「不符合禁辦活動」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

記者洪巧藍／台北報導

接下來接連有聖誕節、跨年等活動，然而國內卻在今（22）日確診本土病例，中央流行疫情指揮中心稍早與各縣市首長召開會議，並於晚間召開記者會，由指揮官陳時中說明「因應跨年等活動之加強集會防疫措施」。會中有提出5大措施務必遵守，且地方政府一定要提防疫應變計畫，若無訂定或者無法執行完全，會禁止辦活動。

中央流行疫情指揮中心今(22)日晚間召開記者會，陳時中表示，考量跨年晚會活動具有人潮擁擠、長時間且近距離接觸不特定人士的特性，故請民眾務必遵守活動期間之防疫規範：

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(1)主辦單位應於活動場域提供足量之手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率並設有醫療應變措施，且除指定販賣區外，場內不得販售飲食。

(2)室內活動不得販售無座位票並落實實聯制，同時須規劃固定入口，且於入口處進行體溫量測及手部消毒。

(3)參與活動者於活動期間應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食，經勸導不聽者，予以裁罰。

(4)居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾（包括表演者及活動工作人員），不得參加相關活動。

(5)為利通知防疫相關訊息，請參加民眾攜帶手機。

陳時中表示，目前評估並未有感染源不明之本土病例，防疫等級還無須升高，但大型活動可能群聚風險，所以提出相關要求，各地方政府一定要根據現在等級的集會指引訂定防疫應變計畫；沒有訂定或者無法執行完全，會禁止辦其他活動。