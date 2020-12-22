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外媒「紐西蘭防疫韌性全球第一」　黃創夏1句話嗆爆

▲菲籍男子肯尼斯去年8月搭乘長榮航空由美國西雅圖飛往桃園機場途中，對鄰座台女伸狼爪指侵得逞。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲長榮航空紐籍機師染疫並造成本土感染。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者邱茀濱／綜合報導

時隔253天台灣再有本土病例，而且還是與案765（紐西蘭機師）的密切接觸者。不過，先前外媒分析過全球53個經濟體的防疫成效，數據統計出紐西蘭在全球防疫韌性排名第一，名嘴黃創夏對此發文狂酸，「難道是不包括機師？」

《彭博社》先前做了一份全球疫情評估報告，數據顯示台灣僅次於紐西蘭，排名第二。黃創夏在臉書PO出數據發文狂酸，「紐西蘭防疫韌性『全球第一』？覺得很諷刺，難道是『不包括機師』？」

網友也留言指出，「本土感染已破功，外籍機師必須要比照本土防疫辦理，故意隱暱疫蹤跡就該加重其刑責」、「叫長榮出來道歉給這機師辭職」、「第二名被第一名的人民陷害」；但也有人說「這個機師的個人行為真心不用誇大到國家層面」、「個人行為，無關國籍」。

另外，針對疫情中心總指揮官陳時中今（22）日說明疫情時，說到「生活單純丶難言之隱丶密切往來」等用詞，黃創夏認為，要當好防疫總指揮，除了醫療專業外，「國文程度也很重要」。

案765紐籍機師無視防疫措施，在機上有咳嗽卻沒戴口罩，疫調時未誠實告知接觸史及活動史，甚至在被判定確診時不願配合醫師及護理師，認為檢驗報告是假的，讓親密接觸者案771在22日被通報成為本土個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，案765活動軌跡遍及天母新光三越、SOGO以及南崁好市多。

▲▼案765國內活動軌跡（圖／曾梓倩製）

▲案765國內活動軌跡（圖／曾梓倩製）

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