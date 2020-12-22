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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／跨年戒備！新冠病例台北趴趴走　黃珊珊下午3時親上火線

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布新增1例本土新冠肺炎確診病例，是與先前確診紐西蘭機師（案765）接觸的30多歲女性（案771），而案765活動軌跡遍及台北天母新光三越、SOGO以及桃園南崁好市多。對此，有關疫情相關議題，台北市副市長黃珊珊將於下午3時，偕同觀傳局長劉奕霆在北市府召開記會。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲台北市副市長黃珊珊。（資料照／記者李毓康攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（資料照／記者李毓康攝）

案765國內活動軌跡包含，12月8日11時30分至12時30分在台北新光三越天母店；12月10日18時30分至19時30分在遠東SOGO台北天母店；12月11日11時至12時在好市多南崁店。

再過9天就要迎接2021年，今天新增本土病例讓民眾關注北市是否會取消跨年演唱會。其實，北市觀傳局10月21日就規定若有1本土病例，就取消飲食攤跟全程戴口罩，15例則取消跨年。

另外，針對跨年演唱會，行政院長蘇貞昌22日上午表示，比起萊豬議題，他和總統蔡英文比較擔心跨年的防疫，呼籲盡量少到群眾聚集場合，如果要到群眾聚集的場合，更一定要遵守防疫的SOP。台北市長柯文哲則指出，北市府想辦法在防疫、經濟發展中取得平衡，如果要來跨年，「就請全程戴口罩，就這樣！」

指揮官陳時中稍早在防疫記者會表示，目前沒考慮要取消，但「有症狀者」和「自主健康管理期間」不要參與，其他參與者也都要戴口罩。他也進一步呼籲「大家盡量待在家看電視。」

▼案765活動軌跡。（圖／指揮中心提供）

▼案765活動軌跡。（圖／指揮中心提供）

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