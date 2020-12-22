染疫機師狂咳「沒戴口罩」難開罰！陳時中揭關鍵原因：規定寫明了

▲案771是一名30多歲女性。（圖／ETtoday新聞雲直播）

記者曾筠淇／綜合報導

時隔253天國內再現本土案例，中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內再增3例境外移入及1例本土病例。指揮官陳時中表示，案771列為本土個案，是案765的接觸者，兩人在12月初有密切接觸；記者會上，陳時中指出，雖然案765咳嗽並未戴口罩，但因規定強調必須「經勸導不聽」才開罰，因此針對口罩這部分比較難罰錢。

陳時中表示，今日新增本土案例為案765的友人，案765在疫調時無法回想確切活動史，且未提及曾與案771接觸，直至21日經警政單位調查案765活動軌跡，發現案765曾在7日至12日期間與案771密切往來，列為接觸者，同日才由衛生單位安排採檢，於今日確診。

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▲案765國內活動軌跡（圖／曾梓倩製）

指揮中心說明，案765於疫調時未誠實告知接觸史及活動史，恐違反傳染病防治法；依據傳染病防治法第43條規定，傳染病或疑似傳染病病人不得拒絕、規避或妨礙相關檢驗、調查及處置；如確有拒絕、規避或妨礙之情事，衛生單位可依同法第67條第1項第3款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰。

稍早記者會上，有記者提問，案765在執勤過程未戴口罩，這個部分是否還會開罰？陳時中回應，這個部分還在調查中，不過「在開罰上有一點點困難」，最主要是因為規定寫明「經勸導後」，但案765是機長「所以就沒有人勸他」；案760和案766雖然曾表明案765一直咳嗽，但當時卻以為「是空氣很乾」所致，所以並沒有「勸導」案765戴上口罩。

因此，陳時中表示，針對戴口罩的部分恐怕難以開罰，但「未誠實告知接觸史及活動史」還是會採取比較嚴格的第67條第1項第3款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰。