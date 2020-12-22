新冠本土案例天母逛街　SOGO天母提早5點閉店消毒

▲本土案例曾到過SOGO天母店，今SOGO表示將在下午5點提前結束營業閉店消毒。（圖／翻攝Google Maps）

記者蔡惠如／綜合報導

睽違253天，台灣再現本土新冠疫情案例，中央流行疫情指揮中心公布該案例足跡，確診民眾曾至新光三越天母店、遠東SOGO天母店及好市多南崁店。SOGO表示，今將提早於5點閉店進行全面環境清潔消毒；新光三越則即刻起再強化各樓層顧客接觸點的清潔消毒，並於今日閉店後進行全館大規模消毒確保安全。而本土案例出現，台北101表示跨年煙火仍照計劃施放。

官方今（12／22）公布本土案例案765足跡，曾在12／8上午11：30至12：30在新光三越台北天母店；12／10下午6：30至19：30在遠東SOGO台北天母店；12／11上午11：00至12：00好市多南崁店，也提醒曾在上述時段出入相關場所民眾，要進行自主健康管理。

SOGO表示，天母店將於今提早於5點閉店進行全面環境清潔消毒，同時要求天母店全體百貨專櫃人員做自主健康監測；新光三越則表示，天母店今天即刻起再強化各樓層顧客接觸點的清潔消毒，並於閉店後進行全館大規模消毒，努力做好防疫，確保購物環境的安心安全。

今下午3點北市府將開記者會說明跨年晚會事宜，台北101表示無論跨年晚會是否舉辨，跨年煙火將依計畫照常施放。