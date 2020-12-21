土耳其購5000萬劑中國疫苗　前總理提1理由：無法輕易相信效果





▲多國向中國科興購置新冠疫苗。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉20日專電

土耳其前總理達夫托葛魯20日表示，中國操控所有科學研究，「我無法輕易相信中國疫苗」。土耳其採購5000萬劑中國生產的新冠肺炎疫苗，接種工作可能明年首週展開。

達夫托葛魯（Ahmet Davutoglu）2009年5月至2014 年8月擔任外交部長、2014年8月至2016年5月任總理和執政黨正義發展黨（AKP）主席，在土耳其政壇有其分量。

達夫托葛魯20日接受網路媒體決定電視台（Karar TV）專訪時表示，他自己「無法相信中國疫苗」。

據反對派報紙「發言人報」（Sozcu）網站報導，達夫托葛魯在專訪中表示：「如果是我在治國，我會針對替代疫苗蒐集所有科學研究，在諸如疫苗這類直接涉及國民健康的議題上，我會優先考慮依據民主程序運作國家的研究。」

他強調：「我無法輕易相信中國疫苗，畢竟中國所有科學研究都遭到操控。」

土耳其向中國的科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）採購5000萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗。獨立新聞網站Bianet報導，由於這款疫苗仍在進行第3期人體試驗，土耳其民眾尤其擔憂疫苗效力和安全性。

社會上甚至出現當局將對「精英」提供美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech合作的2019冠狀病毒疾病疫苗，小老百姓只能施打中國疫苗的說法。

達夫托葛魯與總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan ）鬧翻後失勢，2019年9月退出執政黨，同年12月成立未來黨（Gelecek Partisi或Future Party）。

衛生部20日公布新冠肺炎疫情通報顯示，過去24小時新增2萬316起病例、246人病故。境內單日染疫數已自最高峰約10天前的超過3萬例降低，但病故數仍居高不下；累計通報病例數202萬4601例、1萬8097人死亡。

親政府的英語「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，專欄作家薩勒卡亞（Muharrem Sarikaya）引述消息人士指出，首批中國疫苗將於24日到貨。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）上週告訴土耳其語「自由日報」（Hurriyet），北京興科首批300萬劑疫苗可望「未來幾天內」到貨，接種工作很可能自12月底或明年首週展開。