獨／柯文哲出新書談葉克膜：生死故事是我之所以成為我的證明

▲柯文哲將於上任6週年推出新書《生死之間2：葉克膜的故事》。（圖／翻攝自城邦網路書店）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲在2019年創立台灣民眾黨後，推出書籍《生死之間》，大談自己在台大醫院任職時的故事與啟發，還有從政之後的處事態度。面對即將就職6週年，柯文哲再度推出新書《生死之間2：葉克膜的故事》，預定上市日期12月24日剛好是聖誕節前的「平安夜」。

柯文哲曾在2019年創立民眾黨之後，推出了《生死之間》一書，內容分為兩個部分，第一塊是「那些病患教我的生命意義與價值」，講述他擔任醫生時，碰到哪些患者的生老病死故事，第二塊為「是非之辨：『科學邏輯』翻轉『政治邏輯』」。

事隔一年，柯文哲再度推出新書《生死之間2：葉克膜的故事》，上市時間還定在12月24日就職六週年，根據網路書店的介紹，柯文哲新書仍以葉克膜為主，談及自己30年行醫生涯中，生死抉擇幾乎都與葉克膜有關，然而安裝葉克膜對需要的人來說是救命，但對某些人來說可能是場惡夢。

柯文哲也在內容簡介中表示，這本書是要說更多生與死的故事，「這些經歷是我最重要的生命資產，也是最能為我引路的標竿，更是我之所以成為我的證明。」

柯文哲的新書《生死之間2》與第一本的《生死之間》內容結構相同，一樣分為2大部分，第一部分為「醫學救命不是奇蹟，是知識和經驗的累積」，第二部分則是「生命不可承受之輕與重」，附錄還有葉克膜小組成員的感想，以及家屬與病患真心話，目前在網路書店上已經可以看到新書介紹。

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