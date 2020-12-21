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阿里山四季茶旅推「老厝前品茗」　感受思古悠情

▲▼ 阿里山四季茶旅 老厝前思古悠情溫心品茗文學巷弄和茶園環抱的古厝茶席令人驚艷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿里山國家風景區管理處推四季茶旅 ，民眾除品茗還可以一覽茶園美景 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下稱阿里山管理處)，日前在太平老街文創古厝、太和鹿寮古厝和石棹林家古厝，舉辦「阿里山四季茶旅冬季茶會活動」，坐在古厝前，感受山上人家百年來的思古悠情。茶會現場由茶旅達人發揮茶藝展演的成果，在優美音樂聲中由進行閩式工夫泡茶藝展演，由阿里山管理處馬惠達處長、行政院農業委員會茶業改良場蘇宗振場長、嘉義縣梅山鄉農會黃世裕總幹事共同為活動揭開序幕；古厝茶會展現茶與人文對話的情境氛圍，遊客們表示，能在古色古香的老厝前體驗到這麼特別的茶與文化交流饗宴，真的是很難忘的體驗。

一期一會的冬季茶會，三處茶會場皆由茶旅達人巧思利用在地元素精心布置，在太平文創古厝茶會營造山茶花和張文環文學意象，太和鹿寮古厝則採用老窗花和山上蕨類植物營造古樸懷舊意象，石棹林家古厝以竹筒屋和竹製材料裝置成許願樹意象；讓使喜愛阿里山茶文化的朋友們體驗在傳統古樸風情的三合院建築中，懷古幽情溫心品茗。

▲▼ 阿里山四季茶旅 老厝前思古悠情溫心品茗文學巷弄和茶園環抱的古厝茶席令人驚艷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲現場體驗茶葉染 。（圖／記者翁伊森翻攝）

此次冬季茶會規劃多條文青風的冬季茶之旅套裝行程，包含品茗在歷史古厝間的茶席充滿著濃濃的人文氣息，還有手捏陶杯、吹青瓷器、小文青絹印、多肉小竹筒、療育苔球、茶食及柿子布包製作等體驗。

太平社區的【手捏陶杯體驗】是近年發展陶版文學所衍伸出來的體驗活動，捏出屬於自己個性的陶杯；【小文青絹印體驗】是將自己喜歡的太平雲梯圖案絹印在布袋上，創作獨一無二的小提袋。太和社區的【吹青陶盤體驗】是使用改良的吹青技法，將素胚採用色釉的噴青，製作獨一無二的小食盤；【茶食體驗】由社區茶食達人教導製作茶香綠豆糕；【柿子布包體驗】是茶旅達人研發裝置品茗杯的柿子布包縫製體驗，遊客可以帶著成品包很悠雅地四處品茗。石棹社區的【多肉小竹筒和療育苔球體驗】則是茶旅達人平常在佈置茶席上的美學植栽，讓遊客也可以體驗茶學美學的涵養。

▲▼ 阿里山四季茶旅 老厝前思古悠情溫心品茗文學巷弄和茶園環抱的古厝茶席令人驚艷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

阿里山四季茶之旅結合大自然及人文蘊育出的茶席氛圍情境，在濃濃冬意時節，體驗阿里山冬季限定雲霧繚繞於山間有如仙境，感受那份清新脫俗的氛圍，老厝前思古悠情溫心品茗，令人流連忘返，阿里山管處於「阿里山EASY GO」電商平臺，優選許多深度茶之旅體驗遊程展售，供遊客隨時選購預約體驗。

2021年「阿里山四季茶旅-春季花漾草原茶會」活動，將於3月13日至14日在觸口牛埔仔愛情大草原盛大舉辦，誠摯邀請您跟著四季暢遊阿里山茶之旅，更多活動內容詳情請至阿里山國家風景區官網http://www.ali-nsa.net/或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。

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