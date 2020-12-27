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嘉義縣推動「社區藥局藥事照護」　新增阿里山據點

▲▼ 行動藥管嘉 送藥到你家 成果發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲行動藥管嘉 送藥到你家 成果發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局積極推動「社區藥局藥事照護」整合服務，在衛生局中庭舉辦「行動藥管家 送藥到你家」成果發表會；衛生局推行友善藥局已有45家合作社區藥局加入，鄉鎮涵蓋率達94%(除大埔鄉無社區藥局外)，今年更擴大服務至嘉義縣最高點－阿里山山區，為全國海拔最高的服務據點，同時首創「用藥餐包」，貼心地為用藥長輩打包分類，減少錯誤用藥。

▲▼ 行動藥管嘉 送藥到你家 成果發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣藥師公會理事長蕭博勝粉墨演出推用藥安全。（圖／記者翁伊森翻攝）

成果發表會現場首先由嘉義縣藥師公會以行動劇演出，由理事長蕭博勝扮演玉皇大帝以幽默風趣的劇情，導入正確的用藥觀念，使得現場歡笑聲不斷；接著藥師騎著速克達進入會場，以送餐包方式從藥箱取出藥事照護成果，包括「行動藥管家 送藥到你家」、「首創用藥餐包」、「全國最高友善藥局」、「佈建涵蓋率94%，照護人數2217人次，送藥到宅197人次」，使得民眾瞭解到衛生局與社區藥師努力的成果，尤其是「用藥餐包」的貼心服務，更是為用藥長輩減少了錯誤的用藥。

▲▼ 行動藥管嘉 送藥到你家 成果發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 行動藥管嘉 送藥到你家 成果發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生局表示，嘉義縣老年人口比率高居全國之冠，翁章梁縣長自上任後大力推動建構不老社區，為了更貼合長者的需要，對於藥事照護陸續推出「雲端藥歷整合」（避免重複用藥或藥物的交互作用）、「特殊劑型藥品用藥指導」(如胰島素針劑，吸入劑等)、「整理藥物」（整理成餐包，剩藥回收）、「藥師送藥到宅」等服務，全力保障縣民用藥安全，尤其社區藥局推出「用藥餐包」貼心服務長輩用藥，更是全國首創。

▲▼ 行動藥管嘉 送藥到你家 成果發表會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣藥師公會行動劇宣導用藥。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說明，以慢性病長輩用藥為例，經常從醫院回診後拿回一大堆藥包，每每用藥時就要小心查看用藥內容，不然就是要先自行整理在藥盒內再依序使用，一旦錯誤用藥將影響身體健康；而「用藥餐包」由專業藥師為長輩用藥分門別類歸納在一起，長輩只要記得用藥時間拿出「餐包」服用即可。

衛生局代理局長趙紋華也呼籲，民眾對於用藥觀念要遵守「不聽別人推薦的藥」、「不信有神奇療效的藥」、「不買地攤、夜市、遊覽車上賣的藥」、「不吃別人送的藥」、「不要推薦藥給別人」等五不原則；盼藉由專業服務、社區藥事網絡推展，建構民眾完善的用藥安全環境，打造安居不老嘉園2.0！

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