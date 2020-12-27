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阿里山高山茶冬季優良茶競賽　陳建全、林吉常獲特等獎

▲▼ 嘉義縣阿里山高山茶109年冬季優良茶競賽成績揭曉 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣阿里山高山茶109年冬季優良茶競賽成績揭曉 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府委託梅山鄉農會承辦，2020年阿里山高山茶冬季優良茶評鑑成績揭曉，青心烏龍茶組和金萱茶組分別由梅山鄉瑞峰村上意茶葉陳建全、梅山鄉太和村林吉常奪得特等獎，縣府27日上午在梅山鄉幸福廣場舉行頒獎暨展售會，歡迎愛好品茗人士前往選購。

▲▼ 嘉義縣阿里山高山茶109年冬季優良茶競賽成績揭曉 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人出席阿里山高山茶109年冬季優良茶競賽會場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣府表示，今年參賽點數青心烏龍茶組1,373 點（每一點繳交茶樣22台斤） ，金萱茶組533點 合計1,906 點，梅山農會邀請農委會茶業改良場產服課長林金池、魚池分場前分場長郭寬福等人， 7-13日在教育推廣大樓進行評選，參賽茶葉經農糧署及縣府隨機取樣檢測農藥殘留，全都符合標準，評鑑成績13日出爐。

▲▼ 嘉義縣阿里山高山茶109年冬季優良茶競賽成績揭曉 。（圖／記者翁伊森翻攝）


得獎名單如下：
A、青心烏龍茶組
特等獎：梅山鄉瑞峰村陳建全
冠軍獎：梅山鄉太和村羅宇廷、番路鄉公田村賴素鳳、番路鄉公田村賴素鳳
頭等獎：林秀寬等 33名。
金質獎：吳政田等115名
優良獎三梅：陳代成等330名
優等獎：陳乙安等236名
未入圍者點數占總參賽點數47.71%


B、金萱茶組
特等獎：梅山鄉太和村林吉常
冠軍獎：水上鄉龔鈺婷、梅山鄉太和村吳建志、梅山鄉瑞里村蘇冠杰
頭等獎：陳木生等11名
金質獎：葉碧華等 46名
優良獎三梅：葉春成等125名
優等獎：林上玉等89名
未入圍者點數占總參賽點數48.41%

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