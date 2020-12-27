阿里山高山茶競賽　特等青心烏龍6萬元金萱3萬元

▲嘉義縣阿里山高山茶109年冬季優良茶競賽及展售促銷活動會場。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府、梅山鄉農會27日上午在梅山公園停車場旁幸福廣場舉辦「嘉義縣阿里山高山茶109年冬季優良茶競賽及展售促銷活動」，今年梅山鄉農會再次推出「極品一條龍」茶品禮盒，將阿里山高山茶各分級茶品整合成禮盒，讓消費者能一次買足極品阿里山高山茶，限量2盒「極品一條龍」禮盒，在現場競標中，分別以5萬9999元5萬8888元得標。

縣長翁章梁介紹，每年嘉義縣全縣性的優良茶競賽，都是茶產業界的大事，所有愛茶喝茶的人士都關注這場盛事，經過一連串的評審過程，今年的冠軍和各獎項得主都已出爐，特別在此恭喜所有得獎者，感謝各位對於阿里山高山茶產業的用心和努力，未來也期待能將茶業推向全世界，開拓新市場，讓世界看見阿里山高山茶。

▲嘉義縣阿里山高山茶109年冬季優良茶競賽特等獎出爐。（圖／記者翁伊森翻攝）

冬季優良茶競賽頒獎過程中，能看見許多獲獎茶農帶領的第二代、第三代共同上台領獎，翁章梁說，茶業為高經濟作物價值且茶產業發展穩定，近年來發現越來越多年輕人投入茶產業，未來將與農會進一步討論，盼能增加以青農為主茶葉比賽，鼓勵更多年輕茶農投入茶產業。

嘉義縣阿里山高山茶分佈於梅山、番路、竹崎、阿里山等鄉鎮，海拔800到1500公尺，種植面積1827公頃，總產量達到1722公噸，阿里山得天獨厚的地理環境，所生産的茶葉豐潤渾厚、滋味甘美、香氣十足。

▲不少民眾現場品茗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年的冬季優良茶競賽，各產茶鄉鎮報名非常踴躍，一共有1906點（烏龍組1373點、金萱組533點），在比賽評審前縣府會同農糧署對參加茶農繳交茶葉進行隨機抽樣，送屏東科技大學檢驗農藥殘留，檢測不符規定標準者，除喪失比賽資格外，其所繳茶樣悉數沒入銷毀。

阿里山高山茶的評審分初審及複審兩階段，為協助辦理評鑑工作，梅山農會於104年7月成立梅山鄉農會評茶研究班，請茶改場訓練，考試，挑選12位成為初審委員，104年冬茶開始參與評茶初審工作；今年第一階段初審由茶業改良場林金池課長、前魚池分場長郭寬福2位評審，帶領12位品評師會同品評。

▲茶禮盒 。（圖／記者翁伊森翻攝）

第二階段再經過茶業改良場林金池課長、前魚池分場長郭寬福最嚴格審查後，分為特等、冠軍、頭等、金質獎、優良獎及優等獎等獎項來頒獎鼓勵，比賽茶產品包裝除了原使用DNA防僞機制外，更在茶葉的外包裝上加貼鈔券級雕刻凹版技術所印製之封條，以確保完整性。

享譽國內外的「阿里山高山茶」品牌及產品，在縣府、鄉鎮農會及農民業者的努力下，知名度逐年提高，阿里山高山茶青心烏龍組特等獎價格是6萬元，阿里山高山茶金萱組為3萬元價格。

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