台中台北兩樣情　蔡炳坤「首都壓力大」：要加倍努力才有成果

◎採訪：陳家祥、袁茵

◎攝影：林敬旻、陳煥丞

文／陳家祥

從基層教師做起的台北市副市長蔡炳坤，歷任台中一中、建國中學校長，在教育界的資歷相當出色，也正是因為這份履歷，被柯文哲相中延攬入府掌管教育、文化等領域。過去蔡炳坤也在胡志強團隊擔任副市長，談起台中、台北的差異，他直言，台中的進步空間大，台北發展早、要做出成績需要加倍努力。

蔡炳坤認為，台北市是首都，壓力難免比較大，不只任何政策在國內都具有指標性意義，也容易成為多數媒體關注的焦點，「所以你做的事情，做得好的、做得不好的，都是在媒體在陽光下，所以相較之下你的壓力是比較大」。

▲蔡炳坤認為，台北市不論媒體或是議員的監督力道都較強，壓力比過去在台中還大。（資料照／記者林敬旻攝）

「台中市跟台北幾乎不一樣。」擔任台中市副市長當年正好碰上縣市合併，4年的台中副市長工作，幾乎都在想著如何讓台中市「完整」，因為縣、市間發展不同，立足點差距太大；蔡炳坤回憶，要在短短4年內拉近縣、市差距，實在是一個相當有挑戰性的任務。

蔡炳坤回憶，當時台中市區會認為資源被稀釋了，反過來台中縣區則擔憂會被邊緣化，因此要如何讓全體市民覺得你的努力是有前瞻性、是公平的、是沒有私心的在為所有台中市民做，「這件事情你要非常有說服力，所以很多事都會陷入這種資源的分配，要如何把資源分配到最恰當，讓大家都滿意，這在台中市比較辛苦」。

相較之下，台北市發展成熟，但要如何要求一個已經接近滿分的學生再更精進，是過去在台中市沒有的挑戰。對蔡炳坤來說，台北市的成熟，代表若要繼續前進，要耗費更大的功夫。

「我在台中，可能做一件事很容易就彰顯它的效果出來，因為他原來沒有，往上走的空間比較大；台北市相對成熟，所以你要做再往上的，要費很大的勁才能往上。」蔡炳坤說。

▲蔡炳坤認為，如何讓發展程度高的台北市再更上層樓，是目前最大挑戰。（圖／記者林敬旻攝）

蔡炳坤強調，在台中，只要努力就能看到很大的成果；但是在台北，要加倍努力才行，「因為台北市已經是考試90分了，離天花板不遠，可是台中離天花板比較大，可以拉上去的空間比較大，兩個城市兩樣情」。

以政治層面來說，台北市的法規、制度完備、嚴謹，台北市非常講究依法行政，同樣都是監督市政，台北市議會監督的力道就相當強；但在中南部，監督的關係上還多了份情感因素在，「台北市要非常努力說服議員，議員相對素質也相當高，所以講起來，在工作的推動上的確壓力是比較大的」。

對於外界熟知柯文哲每天早上7點30分就開晨會，讓不少公務員剛開始會「很有感」，蔡炳坤則笑說，在台北市長覺得上班時間長，因為每天是7點30分就上班，但好處是能讓各自有業管範圍的副市長與團隊們可以全盤了解市政，「透過晨會，可以聽到所有局處的困難，所以對整個市政的掌握也比較足夠」。

▲在蔡炳坤領導下，市府主動整頓街友活動區域，不僅市容更整齊，也獲街友好評。（圖／記者林敬旻攝）

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