女友抓包男出軌怒逼「結紮」：再給我215萬！　隔天魂斷酒店房間

▲示意圖，昆明一對男女因男生不忠引發爭吵，最終落得女生死亡的結果。（示意圖／PAKUTASO）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

大陸女子王娟（化名，下同）透過婚戀網站結識男友李軍（化名，下同），之後卻發現他和其他女人藕斷絲連，氣得她要求對方賠償50萬還得結紮。結果事情愈演愈烈，雙方爭吵更兇，被逼得掛號結紮的李軍終於氣不過，在一間酒店對王娟同下殺手，事後棄屍潛逃緬甸。

根據《瀟湘晨報》報導，雲南昆明市人民檢察院在中國檢查網上公開該案起訴書，顯示去年3月初，李軍和王娟在「珍愛」網路平台上認識，並進一步交往，但李軍始終斷不開紅顏，直到終於被王娟發現。

王娟在同年5月底和李軍再次發生爭吵，她要求對方把50萬元人民幣轉到她的戶頭裡，還強迫他去醫院做結紮手術，否則就要他的命。隨著爭吵更烈，王娟意識到自己可能有人身危險，所以傳送微信語音給朋友並附上李軍家裡地址，若遭遇不測，唯李軍是問。

隔日兩人前往醫院掛號諮詢，準備做結紮手術，當晚入住酒店後，雙方來到命運的交叉口。報導指出，當晚8時許，王娟離開酒店房間到走廊上，但很快被追出來的李軍攔住，在走廊上爭吵一段時間後又被對方帶回房間，1個半小時後再出來的只有李軍一個人。

李軍開車去買了一個寶藍色30吋行李箱，並在午夜回到酒店房間，很快又拖著沉重的行李廂離開酒店。他一路從昆明開往大理，中途便在路邊陰溝將塞在行李箱裡的王娟棄屍，隨後從中國國境潛逃至緬甸境內。

官方鑑定王娟死因符合摀堵口鼻導致的機械性窒息死亡，而李軍殺人後又逃離出境，應以故意殺人罪、偷越國（邊）境罪追究刑事責任。