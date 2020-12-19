回家驚見陌生小娃娃！人妻一問崩潰…老公還要求「跟小三和平相處」

▲人妻回家驚見陌生小娃娃，一問知真相崩潰了。（圖／達志／示意圖）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人妻從娘家回家時，竟撞見家中有一名「小娃娃」，質問才知道，丈夫竟與小三生了2個孩子，丈夫還要她與小三「和平相處」，讓多年花費大量金錢做人工受孕卻沒成功的她大受打擊，決定提出離婚訴訟，並向丈夫求償250萬元，日前判決出爐！

人妻主張，2012年11月底與丈夫結婚，自己是不容易懷孕的體質，為了與丈夫擁有愛的結晶，多年來花了百餘萬元嘗試人工受孕，但都沒有成功受孕。孰料，2019年她從娘家返家後卻赫然發現，家中竟然有一「小娃娃」，質問丈夫才知道，小三2017年就生了一名子女，2019年再添一孩子。

丈夫姦情曝光後，不僅沒有任何安慰、認錯話語，反而態度漠然，還要她與小三「和平相處」，讓她大受打擊，感覺自己的犧牲全都是枉然，決定提出離婚訴訟，並向丈夫求償250萬元。

人夫同意離婚，辯稱自己每個月薪水都交給妻子，要看對方心情才有零用金，婚後還沒有行動自由，只能上下班時間外出或與妻子一同外出，另外，妻子早在2019年5月間就知道他在外有2子，還曾於同年月16日傳訊息給他，「我可以原諒你在外面有小孩」，認為妻子求償沒有理由。

另外，人夫指出，妻子做人工受孕的醫療費用中，也有雙方父母支應的部分，妻子目前也還存有原先預計養育子女的金錢，妻子主張薪水幾乎花光並非事實，認為賠償金額落在10萬元比較適當。

台中地方法院勘驗各項事證後，認為人夫外遇事證明確，審酌人妻目前擔任牙醫助理，人夫工作為廚師，最後判准離婚，人夫應賠償正宮40萬元，可上訴。