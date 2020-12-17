馬雲辦學也中槍　湖畔大學雲南分校招標遭終止

▲阿里巴巴集團創辦人馬雲。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

阿里巴巴集團創辦人馬雲繼螞蟻科技上市告吹、公司遭《反壟斷法》裁罰後，近日再迎來「壞消息」。據《春城晚報》報導，昆明市由於規劃編制範圍調整，已於10日終止，由馬雲擔任校長的湖畔大學，在雲南分校用地的招標項目。

湖畔大學是由柳傳志、馬雲、馮侖、郭廣昌、史玉柱、沈國軍、錢穎一、蔡洪濱、邵曉鋒等9名大陸企業家和著名學者等，於2015年共同發起創辦，位於杭州西湖浴鵠灣附近；第一屆學生入學時，由馬雲出任首屆校長，旨在培養「擁有新商業文明時代企業家精神的新一代企業家」，目標學員為創業三年以上的創業者。





▲馬雲參與創辦湖畔大學，擔任校長，為畢業生別上胸章。（圖／CFP）

為進一步拓展校務，12月1日，昆明市西山區滇池西岸片區徵地拆遷工作指揮部綜合協調處，發布湖畔大學雲南分校白魚口彩雲灣夢想小鎮項目控制性詳細規劃招標公告。招標公告顯示，本次規劃範圍為白魚口彩雲灣片區，總面積約1281公頃，其中建設用地面積約903公頃，農林用地及水域面積約378公頃。

惟12月10日，綜合協調處再發公告稱，因片區控規編制範圍調整，現終止西山區白魚口片區控制性詳細規劃項目。目前，雲南省昆明市西山區官方，尚未表明下一步的規劃方面，以及分校項目如何繼續執行。

值得注意的是，該公告發布後，陸媒《AI財經》16日致電西山區政府，對方窗口僅說，「沒有接到終止項目的消息」，不願多作回應。但據調查，湖畔大學雲南分校夢想小鎮項目所選標的，因地塊優質、有發展潛力，自2018年起受到當地政府重視，「甚至有多家房企垂涎」，恐是招標角力原因；報導還認為，湖畔大學所圖不只辦校，「沒有大資金是做不起來的」，應也是看中以後的別墅、房地產開發價值。

▲湖畔大學雲南分校相關合作項目簽約儀式。（圖／翻攝自微博）

事實上，作為一所民辦學校，湖畔大學由於相較於中國傳統大學，更像一所培訓創業者的機構，在教育界一直廣受討論；大陸教育部公布的全國3008所高校名錄及杭州、浙江培訓機構，未發現「湖畔大學」，有自媒體刊文稱，湖畔大學本質非大學，而是創業機構、創業基金會，屬在浙江省民政廳登記的民辦非企業單位。

馬雲方面，近年逐漸從阿里巴巴集團經營層淡出，去年將阿里巴阿集團董事局主席一職交棒張勇後，一直以「鄉村教師」自居，回歸教育產業，但近日馬雲先是在10月外灘金融峰會演講得罪大陸監管、金融領域高層，後阿里巴巴集團關聯公司螞蟻科技11月初上市喊卡、中共當局祭出網路平台反壟斷法規、裁罰阿里巴巴一收購案50萬元人民幣的罰款等，都讓馬雲和阿里巴巴廣受討論。

►時間對我們來說完全沒用！

▼位於杭州的湖畔大學。（圖／CFP）