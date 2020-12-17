　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

馬雲辦學也中槍　湖畔大學雲南分校招標遭終止

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲馬雲。（圖／視覺中國CFP）

▲阿里巴巴集團創辦人馬雲。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

阿里巴巴集團創辦人馬雲繼螞蟻科技上市告吹、公司遭《反壟斷法》裁罰後，近日再迎來「壞消息」。據《春城晚報》報導，昆明市由於規劃編制範圍調整，已於10日終止，由馬雲擔任校長的湖畔大學，在雲南分校用地的招標項目。

湖畔大學是由柳傳志、馬雲、馮侖、郭廣昌、史玉柱、沈國軍、錢穎一、蔡洪濱、邵曉鋒等9名大陸企業家和著名學者等，於2015年共同發起創辦，位於杭州西湖浴鵠灣附近；第一屆學生入學時，由馬雲出任首屆校長，旨在培養「擁有新商業文明時代企業家精神的新一代企業家」，目標學員為創業三年以上的創業者。

▲▼馬雲參與創辦湖畔大學，擔任校長。（圖／CFP）

▲馬雲參與創辦湖畔大學，擔任校長，為畢業生別上胸章。（圖／CFP）

為進一步拓展校務，12月1日，昆明市西山區滇池西岸片區徵地拆遷工作指揮部綜合協調處，發布湖畔大學雲南分校白魚口彩雲灣夢想小鎮項目控制性詳細規劃招標公告。招標公告顯示，本次規劃範圍為白魚口彩雲灣片區，總面積約1281公頃，其中建設用地面積約903公頃，農林用地及水域面積約378公頃。

惟12月10日，綜合協調處再發公告稱，因片區控規編制範圍調整，現終止西山區白魚口片區控制性詳細規劃項目。目前，雲南省昆明市西山區官方，尚未表明下一步的規劃方面，以及分校項目如何繼續執行。

值得注意的是，該公告發布後，陸媒《AI財經》16日致電西山區政府，對方窗口僅說，「沒有接到終止項目的消息」，不願多作回應。但據調查，湖畔大學雲南分校夢想小鎮項目所選標的，因地塊優質、有發展潛力，自2018年起受到當地政府重視，「甚至有多家房企垂涎」，恐是招標角力原因；報導還認為，湖畔大學所圖不只辦校，「沒有大資金是做不起來的」，應也是看中以後的別墅、房地產開發價值。

▲▼湖畔大學雲南分校相關合作項目簽約儀式。（圖／翻攝自微博）

▲湖畔大學雲南分校相關合作項目簽約儀式。（圖／翻攝自微博）

事實上，作為一所民辦學校，湖畔大學由於相較於中國傳統大學，更像一所培訓創業者的機構，在教育界一直廣受討論；大陸教育部公布的全國3008所高校名錄及杭州、浙江培訓機構，未發現「湖畔大學」，有自媒體刊文稱，湖畔大學本質非大學，而是創業機構、創業基金會，屬在浙江省民政廳登記的民辦非企業單位。

馬雲方面，近年逐漸從阿里巴巴集團經營層淡出，去年將阿里巴阿集團董事局主席一職交棒張勇後，一直以「鄉村教師」自居，回歸教育產業，但近日馬雲先是在10月外灘金融峰會演講得罪大陸監管、金融領域高層，後阿里巴巴集團關聯公司螞蟻科技11月初上市喊卡、中共當局祭出網路平台反壟斷法規、裁罰阿里巴巴一收購案50萬元人民幣的罰款等，都讓馬雲和阿里巴巴廣受討論。

►時間對我們來說完全沒用！

▼位於杭州的湖畔大學。（圖／CFP）

▲▼馬雲參與創辦湖畔大學，擔任校長。（圖／CFP）

ET快訊
化療12次「自然受孕」　胡瓜乾女兒抗癌成功補拍婚紗
快訊／男猥褻兒童　遭「家屬動私刑」活活打死！
林莎遭偷拍床照瘋傳！　「跟我睡過的都知」3男星暴動
擊垮Pornhub「紐時記者」身分曝　下一步盯XVideos
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

馬雲辦學也中槍　湖畔大學雲南分校招標遭終止

陸央行：不得宣傳「無現金支付」　拒收現金將被依法查處

陸工信部：已建成全球最大5G網路　2029年左右將引入6G

激戰女網友被發現…已婚男嚇歪「跳窗逃跑」　當場墜樓慘死！

衝刺半導體　陸進博會將首設「積體電路專區」

嫦娥五號「太空水漂」返回地球　特製甲衣穿越大氣高溫　

海外疫情嚴峻　中國外交部：已接回7萬多名同胞

嫦娥五號著陸現場驚現「神秘發光動物」　網友：玉兔跟著下凡了

力保半導體業　中國籲荷蘭「公平」輸出EUV光刻機

「嫦娥五號」順利返回地球！　習近平發賀電：舉國體制又一成就

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

白家綺3月卸貨「雙魚女寶寶」　笑回：我不會讓她討人厭的！

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

郭彥均沒有信用卡「每月花不到1.5萬」　終於「辦卡」興奮：做人不用再那麼孬了！

國中兒偷買1萬球鞋「同學穿的2萬」　侯昌明怒變臉：你有什麼資格

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

馬雲辦學也中槍　湖畔大學雲南分校招標遭終止

陸央行：不得宣傳「無現金支付」　拒收現金將被依法查處

陸工信部：已建成全球最大5G網路　2029年左右將引入6G

激戰女網友被發現…已婚男嚇歪「跳窗逃跑」　當場墜樓慘死！

衝刺半導體　陸進博會將首設「積體電路專區」

嫦娥五號「太空水漂」返回地球　特製甲衣穿越大氣高溫　

海外疫情嚴峻　中國外交部：已接回7萬多名同胞

嫦娥五號著陸現場驚現「神秘發光動物」　網友：玉兔跟著下凡了

力保半導體業　中國籲荷蘭「公平」輸出EUV光刻機

「嫦娥五號」順利返回地球！　習近平發賀電：舉國體制又一成就

再拚非現金支付倍增計畫　金管會：方案約明年初出來

13人「神模仿張學友」飆唱！　一開口…黃明志嚇到了：真的太像

告別螢光綠！LINE換新衣還「多一條小縫隙」　網愣了：懸浮板塊？

搶起來！農曆年不到2個月　居家打掃預約近爆滿

少東夫人被閨蜜搶夫！　「遭惡鬼附身」驚悚內幕曝：等兩世的復仇

蔡依林《甜秘密》MV背後祕辛完整曝光！　廖人帥：沒想到她會演戲

衛少無法忍受火箭沒紀律、哈登總遲到　「休士頓像支AAU球隊」

大聯盟6隊有興趣澤村拓一　合約將比照平野佳壽

張惠妹台東跨年演唱會「交通全攻略」！3路線接駁　還有210秒煙火秀

投保中心勝訴！　北院：大同公司應解除林郭文艷董事職務

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

大陸熱門新聞

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

女童賣百香果貼補家用　竟遭性侵殺害

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

嫦娥五號返回地球　在內蒙古著陸

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

128萬積蓄藏家中　一把火成黑炭

蔡英文美智庫演說再提兩岸不設前提對話 國台辦回應了

傳北京推《國家統一法》　陸委會回應

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

嫦娥五號著陸現場驚現神秘發光動物！

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

激戰女網友被發現！已婚男嚇歪「跳窗逃跑」墜樓慘死

中國籲荷蘭　「公平」輸出光刻機

周庭交保申請遭拒　香港法官：以儆效尤

更多熱門

相關新聞

螞蟻表忠！董座首發聲：將以行動回應國家要求和期待

螞蟻表忠！董座首發聲：將以行動回應國家要求和期待

赴香港上市計劃11月初被中國監理機關臨時喊停後，螞蟻集團董事長井賢棟15日公開亮相，在一場演講中首次對此事作出回應。井賢棟說，螞蟻集團全體最近正認真學習中共「十四五」規劃建議和中共中央一系列關於金融安全和金融穩定發展的政策精神。他強調，螞蟻一定以實際行動回應國家和社會的要求和期待。

螞蟻集團IPO喊卡　阿里巴巴遭內外夾擊！謝金河籲中資股應出清

螞蟻集團IPO喊卡　阿里巴巴遭內外夾擊！謝金河籲中資股應出清

墨江哈尼／準高鐵2021年通車 旅遊業盼「過境遊變住地遊」

墨江哈尼／準高鐵2021年通車 旅遊業盼「過境遊變住地遊」

墨江哈尼／揭秘老祖宗的把妹神器「愛情衝鋒槍」

墨江哈尼／揭秘老祖宗的把妹神器「愛情衝鋒槍」

墨江哈尼／探秘北回歸線上的少數民族

墨江哈尼／探秘北回歸線上的少數民族

關鍵字：

馬雲阿里巴巴阿里巴巴集團螞蟻科技螞蟻金服湖畔大學湖畔大學雲南分校雲南昆明

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

蔡依林「挺孕肚」無預警報喜！　點開第1秒...粉絲全嚇瘋：太震撼

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

中天主播扮女教官「兇到撐爆制服」

韓瑜驚見活春宮崩潰！尪舌吻親家洗鴛鴦浴

歐陽娜娜拿別人東西沒問！陸網怒開砲

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米

小賈斯汀真的追蹤「台正妹網紅」！

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

中橫獵人背景曝　驚嘆：換我7天就倒

梁佑南氣炸推人！愛女敗光20萬股票

更多

最夯影音

更多
找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫
搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面