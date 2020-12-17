人夫「開3床房型」過夜　正宮趴門外一聽！心碎討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

台中張姓人妻不滿姚姓丈夫帶女性友人一起出遊，還在苗栗某民宿同房過夜，她趴在門外聽到裡面有聲響，趕忙報警抓姦，夫妻關係因此破裂，事後還面臨離婚危機，越想越不甘心，這才決定提告向兩人求償100萬元。

▲張女不滿丈夫和女性友人一起出遊。（示意圖／unsplash，與本案當事人無關）

張女在判決書中主張，和丈夫是在2010年間結婚，婚後育有兩名子女，原本家庭生活幸福美滿，沒想到丈夫今年4月間與巫姓女友人發展出不正常的交往關係，兩人甚至瞞著她相約到苗栗旅遊，並在當地某民宿同房過夜，她趴在門外聽到裡面傳來疑似性行為的聲音，悲憤之下報警抓姦，「我和警員一起敲門，過了很久丈夫才來開門，巫女一度還想跳窗逃跑。」

張女坦言，這件事情對她造成很大的打擊，10年婚姻就這樣一夕破滅，巫女事後還傳送訊息刺激、挑釁，根本毫無悔意或歉意，讓她承受極大的精神痛苦，這才決定硬起來提告，向兩人求償100萬元。

▲張女在門外聽到丈夫疑似在「辦事」的聲響。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案事發地點無關）

對於上述指控，姚男堅稱和巫女只是普通朋友，「我因為婚姻觸礁，希望尋求他人意見，於是約她一起去登山，才會在民宿過夜」，況且當時訂的是3床房型，也沒有發生性行為，兩人都是清白的。巫女也證稱當晚的確是入住3床房型的房間，「事後我很懊悔，也對姚男感到很生氣，才會對他老婆說出比較激動的言論。」

不過，台中地院法官認為，縱使姚、巫兩人當時入住的房間為3床房型，張女也沒有親眼目睹性行為，但姚男明知自己已婚，仍與女性友人一同出遊、同住一房，顯然已經超越一般異性朋友之間的社交往來範疇，而且事發之後他不僅拒絕繼續與妻子同住，還提出離婚訴訟，巫女遭指為小三也沒有反駁，種種行為皆已侵害張女的權益，最終判兩人應連帶賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。