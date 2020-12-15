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女兒玩爸爸手機！人妻驚見「夫吞吐片」　對象竟是前女友氣炸

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▲情侶,性愛,男女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻因為女兒把玩丈夫手機，意外驚見丈夫與前女友的「吞吐片」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名人妻小娟（化名）今年3月23日因女兒把玩丈夫手機，意外發現丈夫與前女友小花（化名）的「吞吐片」，事後決定提告，向小花求償60萬元。惟台北地院審理後，以罪證不足，判小花免賠。

判決指出，小娟主張，她與丈夫於2018年3月2日登記結婚，育有一女，原以為婚姻幸福美滿，怎料，今年3月23日女兒把玩丈夫手機時，被她意外發現，丈夫竟於婚後二度與小花拍攝口交影片，而經質問後，丈夫向她坦承，與前女友重逢，兩人發生關係多次。

小娟認為，自己臉書平時PO文都會標記丈夫，並將隱私設為公開，且小花與丈夫的家人關係良好，應該會輕易得知丈夫的婚姻狀態，因此要求小花賠償60萬元精神撫慰金。

小花辯稱，她與小娟丈夫確實曾交往過，但兩人分手一年後，小娟丈夫又向她展開追求，且兩人發生關係時，她也再三確認「應該沒有另一半吧？」小娟丈夫則大多不回答，或輕描淡寫帶過，因此她完全不知對方的婚姻狀態，直到收到起訴書，才知道對方已婚。

小娟丈夫則稱，小娟與小花完全不認識，個人臉書上完全沒記載結婚之事，也沒有向小花透露自己的婚姻狀態。

對此，法官綜合上述，認定小娟丈夫確實未告知小花已婚之事，而就一般社會常態來看，男女朋友分手後，並不會與對方家人聯繫，再加上小娟與小花互不相識，小花不可能會主動查看小娟臉書，因此無從認定小花明知男方已婚仍發生性行為，故以罪證不足，判小花免賠。

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