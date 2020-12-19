人夫牽2歲孩攤牌「跟別人生的」　正宮崩潰：要我跟小三和平相處

▲老公外遇竟然還要她「好好相處」。（圖／翻攝自pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市一名劉姓人妻回家2019年端午節從娘家回家時，發現家中突然出現一名陌生的2歲孩子，找老公質問後才得知，孩子竟然是老公與小三生的，老公還要她與小三「和平相處」，不但沒有認錯還態度冷漠，讓曾經砸大錢進行人工受孕，也要為老公生孩子的她造成重大打擊，事後決定提告離婚並求償250萬元。

根據判決書指出，劉女2012年11月與曾姓男子結婚，婚後她發現自己不容易自然受孕，多年下來砸了100多萬進行人工受孕，不過始終沒有成功。她2019年端午節回娘家，節後返家時發現家裡突然多了一名2歲孩子，詢問後得知竟然是曾男在外面與小三偷生的。

原來曾男早就在外面有小三，兩人2017年生下第一個孩子，2019年又生下第2個孩子，考量後決定攤牌把孩子帶回家。劉女無法接受的是，丈夫攤牌後不僅態度漠然，也沒有任何安慰或認錯的行為，甚至還開口要她與小三「和平相處」，讓她覺得自己的犧牲根本不值得，決定提告離婚並求償250萬元。

台中地方法院日前審理案情，由於曾男的外遇事證明確，審酌後判處雙方離婚、曾男必須賠償劉女40萬元，全案可上訴。

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