俄羅斯舞團險成破口　柯文哲：隔離期滿未做PCR應再隔離7天

記者陳家祥／台北報導

俄羅斯芭蕾舞團8名團員確診新冠肺炎，演出全數取消且全員送往台北市安心檢疫所，全團預計在18日陸續離台。對此，台北市長柯文哲說，若重來一遍，隔離滿14天後沒做PCR檢測的話，應該還要自主再加7天；若有做檢測的話，雖然可以出來，但最好口罩戴上。

中央流行疫情指揮中心16日公布4名莫斯科古典芭蕾舞團成員確診，其餘48名成員緊急二採，17日新增4名確診，共累積8名確診者，北市衛生局晚間緊急協調防疫專車，協助將原住在福華飯店的團員送往安心檢疫所。

衛生局疾管科長余燦華說，因團員都列居家隔離及考量該團入住飯店並非防疫旅館，依規定不能收住居家隔離個案，因此協助安排2台防疫專車到飯店，將舞團43位團員於17日晚間7時50分起分批移送，全數安置檢疫所，但仍有1人拒搬離飯店。

針對險些發生防疫漏洞，柯文哲認為，其實重來一遍，滿14天後若沒做PCR檢測，應該還要自主再加7天；但如果有做檢測的話，那7天雖然可以出來，不過最好還是口罩戴上去。

柯文哲說，自己不贊成無限上綱，但還是要有合理管制，「像這次為什麼我會要求停掉？因為52個裡面有4個，在統計上叫有群聚，所以就判斷可能其他再檢測會有，結果一次就抓到8個，啊如果8個就算了，不要再玩了，整團叫他回去了」。

媒體追問，是否是指隔離滿14天出關前做過PCR呈陰性，就不用像指揮中心說全程戴口罩？柯文哲解釋，戴還是要戴啦，但程度上有差別，所以要求絕對要怎麼做，「如果你有做過，然後是陰性的，我們就會比較沒那麼嚴格；如果你沒有做，要出來，我看你還是口罩給我戴好」。