川普失算了！美死刑犯感染新冠肺炎　有望推遲處決日至拜登任內

▲美國現任總統川普。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國總統川普在今年7月重啟死刑,目前已經執行10次處決,尚有3人等候伏法,不過,川普在任內想要處決所有死刑犯的如意算盤,恐怕要有變數了!一名原本被安排在2021年1月15日處決的死刑犯,近日被檢驗出感染新冠肺炎,犯人的律師已經要求推遲處決日期,這將有機會可以逃過死劫。

綜合外媒報導,這名死刑犯在1996年時犯下綁架與謀殺罪,並於2000年遭判死刑,原本被排定是川普任內最後一位被處死的與刑犯,也是任內唯一一位感染新冠肺炎的死刑犯,距拜登就職日只有5天之差。死刑犯的律師指出,已經要求當局推遲處決日期否則將會訴諸法院,尋求法院介入。

Dustin John Higgs is to be executed in 30 days for a crime he did not commit... Here’s the petition, please sign it!https://t.co/aVjCCCTdN9