　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華航、長榮公告：赴陸核檢報告請用「新冠肺炎」或「COVID-19」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲華航官微貼出新旅客須知。（圖／翻攝華航官方微信）

▲華航官微貼出新旅客須知。（圖／翻攝華航官方微信）

記者魏有德／北京報導

繼大陸國航及深航公告，飛大陸航班之核酸檢側報告病名不得使用「武漢肺炎」字樣後，華航今（18）日在官方微信上的旅客須知裡表示，核酸檢測報告之病名請使用「新冠肺炎」或「COVID-19」，以免文件不被接受而無法登機或入境，影響旅客行程。同時，長榮也在台灣官網公布類似的訊息，提醒旅客注意。

▲華航在官微上提醒赴陸旅客，病名避免使用「武漢肺炎」。（圖／翻攝華航官方微信）

▲華航在官微上提醒赴陸旅客，病名避免使用「武漢肺炎」。（圖／翻攝華航官方微信）

華航今日發出的公告，以「旅客須知，往返大陸核酸檢測注意事項（新增報告名稱定義提示）」，提醒台灣赴大陸的民眾，在做核酸檢測時，必須要注意報告上的病名，避免因為病名刊載「武漢肺炎」而導致無法登機，進而延誤行程。

公告指出，為落實遠端檢測措施，維護兩岸民眾與機組人員健康，依大陸民航總局指示，自2020年10月12日起，搭乘兩岸航班離、到大陸的旅客將於登機前嚴格查驗3天（72 小時）內核酸檢測陰性報告。

值得注意的是，在下方的備註欄裡多了一項提醒，並且用紅字寫明，內容為「核酸檢測報告之病名請使用『新冠肺』」或『COVID-19』，以免文件不被接受而無法登機或入境，影響旅客行程。」

▲中國國航。（圖／路透社）

▲大陸國航。（圖／路透社）

此外，長榮航空也在官網公告，為避免大陸官方單位對疾病名稱認知差異，導致旅客抵達大陸機場時入境受阻，建議檢測報告應以英文版為佳；若使用中文版之檢測報告，則建議採用世界衛生組織公告之名稱「2019冠狀病毒」或「COVID-19」。

據了解，「中國國際航空／深圳航空台灣分公司」昨（17）日曾發出一篇公告，內容指出，「關於搭乘兩岸航線航班旅客需提交72小時內2019新型冠狀病毒（covid2019）核酸檢測陰性報告的事宜，提醒旅客，相關檢測是針對2019新型冠狀病毒（covid2019），如果檢測報告上出現『武漢肺炎』字樣，將被視為無效，直接影響旅客行程及通關事宜，請務必通告旅客此項規定。」
 

ET快訊
《型男大主廚》古錐師愛女輕生亡　摯友詹姆士發聲了
驚見愛女死在陽台！《型男大主廚》古錐師抱屍哭斷腸
翻Google地圖舊街景！拉大「車上身影」…真實身分讓他淚噴
中職新會長人選出爐！　立法院副院長蔡其昌接任
台歌手參加中國饒舌比賽「喊蔡英文」　陸方開罰
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華航、長榮公告：赴陸核檢報告請用「新冠肺炎」或「COVID-19」

美國旅遊警示將「中港合併」　提醒國民「重新考慮前往」

香港部門首長宣誓擁護基本法　基層公務員短期內將被要求簽署聲明

嫦娥五號打2次「太空水漂」　精準落差僅500米！

陸學者：兩岸關係將進入「築底階段」　短期內不會有根本性變化

開心聚餐竟一氧化碳中毒　近3萬醫藥費店家只願賠1萬

女兒已結婚！爸媽突收她性愛影片…一看「男主不是女婿」沉默了

駁斥蓬佩奧「中國威脅論」　陸外交部：充滿傲慢與偏見

輔導小四兒功課崩潰！暴怒爸放火燒毀作業　差點把鄰居家也燒了

中歐投資協定傳年底簽署　北京：談判進入最後階段

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

華航、長榮公告：赴陸核檢報告請用「新冠肺炎」或「COVID-19」

美國旅遊警示將「中港合併」　提醒國民「重新考慮前往」

香港部門首長宣誓擁護基本法　基層公務員短期內將被要求簽署聲明

嫦娥五號打2次「太空水漂」　精準落差僅500米！

陸學者：兩岸關係將進入「築底階段」　短期內不會有根本性變化

開心聚餐竟一氧化碳中毒　近3萬醫藥費店家只願賠1萬

女兒已結婚！爸媽突收她性愛影片…一看「男主不是女婿」沉默了

駁斥蓬佩奧「中國威脅論」　陸外交部：充滿傲慢與偏見

輔導小四兒功課崩潰！暴怒爸放火燒毀作業　差點把鄰居家也燒了

中歐投資協定傳年底簽署　北京：談判進入最後階段

楊丞琳爆「曾經是啞巴」！　驚見前世罹先天疾病「喉嚨遭插管」

馬祖藍眼淚…海大研究：可人造大爆發　下一步開發「預報APP」

諸羅山盃／新竹都城隍廟　唯一宮廟命名球隊

下體爛一半…她「碰水像火燒」！女兒怒：亂搞染病　醫曝心疼真相

《型男大主廚》古錐師遭喪女之痛　摯友詹姆士錄影中聞訊錯愕

青年安心成家貸款展延至2022年底！一段式機動利率降至1.4％

高雄「待轉大富翁」來了！有人騎腳踏車聲援　70警力嚴陣以待

反萊豬挨告！宅神驚曝蘇偉碩「專家變累贅」關鍵　FB發文開酸

台中10大伴手禮義賣所得　市府捐助宏恩醫院：疫情影響募款艱難

【限制出境新制評析】「暫時」解除？限制時限太久！

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

大陸熱門新聞

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

人妻激戰30分鐘　對向竟不是老公

工人爬行求救無人理亡　女兒看監視器心碎

BMW豪車送修燒成廢鐵　老闆拒賠

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

高速公路「拳神」10秒KO囂張男

陸國航：核酸檢測報告有「武漢肺炎」字樣無效

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

村口一夜冒出「90座墳墓」！居民開挖嚇壞

駱駝與計程車相撞肇逃　驚悚畫面曝光

撿到提款卡！密碼1猜就中爽拿8.6萬...下場曝

鄂贛電力吃緊　陸網友諷「缺煤炭太搞笑」

更多熱門

相關新聞

俄芭蕾舞團染疫8人感染狀況曝光

俄芭蕾舞團染疫8人感染狀況曝光

莫斯科古典芭蕾舞團累計8人染疫，在醫院隔離治療。指揮中心發言人莊人祥今（18）日說明，前4名確診者已經完成血清抗體檢驗，有3人抗體陽性，另1人雖然無抗體但Ct值又更高（病毒量低），顯示都屬於比較久以前的感染，至於其他4名確診者要到明後天才有結果。

柯P：隔離滿14天未做PCR應自主再加7天

柯P：隔離滿14天未做PCR應自主再加7天

台灣入選《經濟學人》年度最進步國家

台灣入選《經濟學人》年度最進步國家

計畫春節前讓5000萬人接種疫苗？　陸外交部：人民至上

計畫春節前讓5000萬人接種疫苗？　陸外交部：人民至上

賀錦麗公開接種疫苗　96歲卡特也要打

賀錦麗公開接種疫苗　96歲卡特也要打

關鍵字：

華航新冠肺炎武漢肺炎兩岸核酸檢測報告特派現場

讀者迴響

熱門新聞

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

被高中生低估！網點名1科系：年薪破百萬

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

即／《型男大主廚》古錐師愛女家中輕生

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面