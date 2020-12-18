華航、長榮公告：赴陸核檢報告請用「新冠肺炎」或「COVID-19」

▲華航官微貼出新旅客須知。（圖／翻攝華航官方微信）

記者魏有德／北京報導

繼大陸國航及深航公告，飛大陸航班之核酸檢側報告病名不得使用「武漢肺炎」字樣後，華航今（18）日在官方微信上的旅客須知裡表示，核酸檢測報告之病名請使用「新冠肺炎」或「COVID-19」，以免文件不被接受而無法登機或入境，影響旅客行程。同時，長榮也在台灣官網公布類似的訊息，提醒旅客注意。

▲華航在官微上提醒赴陸旅客，病名避免使用「武漢肺炎」。（圖／翻攝華航官方微信）

華航今日發出的公告，以「旅客須知，往返大陸核酸檢測注意事項（新增報告名稱定義提示）」，提醒台灣赴大陸的民眾，在做核酸檢測時，必須要注意報告上的病名，避免因為病名刊載「武漢肺炎」而導致無法登機，進而延誤行程。

公告指出，為落實遠端檢測措施，維護兩岸民眾與機組人員健康，依大陸民航總局指示，自2020年10月12日起，搭乘兩岸航班離、到大陸的旅客將於登機前嚴格查驗3天（72 小時）內核酸檢測陰性報告。

值得注意的是，在下方的備註欄裡多了一項提醒，並且用紅字寫明，內容為「核酸檢測報告之病名請使用『新冠肺』」或『COVID-19』，以免文件不被接受而無法登機或入境，影響旅客行程。」

▲大陸國航。（圖／路透社）

此外，長榮航空也在官網公告，為避免大陸官方單位對疾病名稱認知差異，導致旅客抵達大陸機場時入境受阻，建議檢測報告應以英文版為佳；若使用中文版之檢測報告，則建議採用世界衛生組織公告之名稱「2019冠狀病毒」或「COVID-19」。

據了解，「中國國際航空／深圳航空台灣分公司」昨（17）日曾發出一篇公告，內容指出，「關於搭乘兩岸航線航班旅客需提交72小時內2019新型冠狀病毒（covid2019）核酸檢測陰性報告的事宜，提醒旅客，相關檢測是針對2019新型冠狀病毒（covid2019），如果檢測報告上出現『武漢肺炎』字樣，將被視為無效，直接影響旅客行程及通關事宜，請務必通告旅客此項規定。」

