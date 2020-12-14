宣傳數位身分證　徐國勇、唐鳳12月中下旬合體開直播

▲內政部次長花敬群赴立法院內政委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

政府推行數位身份證，傳出內政部長徐國勇想找政委唐鳳直播背書，卻遭到拒絕。內政部次長花敬群14日受訪時表示，內政部與唐鳳都有非常綿密完整的溝通，「根據徐部長跟唐政委對話是確定會來舉辦，時間應該在12月中下旬。」

花敬群表示，數位身分證（New eID）推動確實涉及跨部會，由行政院指導的過程，大家是通力合作的，這是國家必須往前推動的重要政策，也是資訊化政府的必備要件，方向絕對是清楚的。

花敬群也提到，未來對於技術面等外界疑慮，內政部會在政院的協助下一樣一樣克服，接下來進行賞金獵人活動，邀請國內高手來攻擊系統，歡迎全世界的高手來測試，這是該做的事，院長也清楚裁示，要讓資安無疑慮，才會繼續往前推動。

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