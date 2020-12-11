王美惠批數位身分證「擾民」　蘇貞昌：數位時代已經來臨

▲數位身分證。（圖／翻攝自內政部官網）



記者林銘翰／台北報導

內政部今年10月宣布，明年1月起在澎湖縣、新竹市及新北市部分區域小規模試辦數位身分證換發，但內政部日前表示將縮小試辦區，優先在新竹市辦理小規模試行，由民眾自願申請換證。民進黨立委王美惠11日質疑，數位身分證根本擾民，內政部未釐清相關問題就強推政策，行政院長蘇貞昌則表示，「時代已經來到數位時代，我們每項都已經數位」。

蘇貞昌11日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。王美惠質詢時指出，內政部從今年4月開始講要更換數位身分證，12月8日在立法院內政委員會卻「變化有夠大」，再過20多天就要更換，卻僅剩下新竹市進行試辦，「新竹不會反彈嗎，很多市民給你做白老鼠」。

▲民進黨立委王美惠。（圖／記者屠惠剛攝）



王美惠批評，內政部為了換發數位身分證，一開始信誓旦旦地聲稱沒有問題，包括新北市、新竹市、澎湖縣都要試辦，結果短短20天內就變化這麼多，改為新竹市「自動願意去換」，直言數位身分證根本擾民，內政部還沒處理好相關問題，就執意要全民更換。

內政部長徐國勇回應，針對新式數位身分證，內政部都有考慮到相關的資安及法治問題，甚至有人懷疑晶片是由中國大陸製造，「我跟大家保證絕對不是，我們的晶片是台積電製造不是中國」。

王美惠指出，數位身分證的晶片要植入照片，如果資安的問題沒有處理好，「台灣一系之間就變中國」，內政部的數字一直變變變，這是很大的問題，令她感到非常擔憂。

徐國勇解釋，有些試辦區域牽涉到縣市長的問題，內政部已經著手進行溝通，而新竹市本來就是科技城市，相關問題內政部都有考慮到，自己與政務委員唐鳳也會很快地向大家解釋資安疑慮。

王美惠表示，數位身分證未來還有公投的問題，絕對不能這樣處理，資安問題要相當重要，「我不反對換，只是要考慮好的資安問題，要處理好」，蘇貞昌僅表示，時代已經來到數位時代，「我們每項都已經數位」。

▼行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



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