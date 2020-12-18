俄芭蕾團員今全離台！　7點起「分3班機」飛俄美日

▲俄羅斯舞者（17）日送隔離處所，並於今（18）日上午以三班機送返。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者謝承恩／綜合報導

來自俄羅斯芭蕾舞團的舞者，共8人於17日染疫確診，文化部、台北市政府及指揮中心協調之下，表演已經全部取消！並於今（18）日於指揮中心協調安排下，將剩餘團員44人，以三班機送返！全程採取似專案泡泡狀態，與航空公司安排特殊座位及專屬廁所，且需配戴口罩。

指揮中心發言人莊人祥指出，這44人已經採檢陰性，本來就是類似專案泡泡狀態，安排在今（18）日分三班送返，也會請航空公司安排特殊位子與其他旅客區隔、專屬廁所並且全程佩戴口罩。多數團員會返回俄羅斯莫斯科，另有1名日籍團員及美國籍經紀人，將各自返回日本及美國。

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據指揮中心指出，莫斯科古典芭蕾舞團總計52人，先驗出4名確診案例後，又先後新增4名，並已於17日送醫隔離治療，剩下的44位，原本住在台北福華飯店，於晚間分批送至台北檢疫所集中檢疫。台北市衛生局疾病管制科科長余燦華說，團員經過溝通，都願意前往台北市安心檢疫所，並沒有人不願意離開，並等候中央指示。

舞團經紀人則表示自己會搭乘早上7點飛機就要離開台灣，陳時中也已說明，由於有新增案例確診，後續演出全部取消。而主辦單位聯合數位文創也宣布「取消所有演出」，12場約1萬5千多名觀眾可全額退票，「但目前客服進線量龐大，還請各位安心等待，退票退款沒有截止期限」。

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