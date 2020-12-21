旅英台夫婦「少與人接觸」染新冠　莊人祥：是否為變種病毒待了解

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎肆虐全球快一年，英國驚爆出現「變種病毒」，傳播力比原病毒強70%，倫敦與英國南部已緊急進入新一輪封鎖，也有台灣夫婦自述沒出門卻染疫。中央指揮中心發言人莊人祥表示，目前還沒有偵測到變種病毒進入國內，鑑於全球對於英國變種病毒還沒有完全掌握，指揮中心會持續密切關注。

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英國變種病毒引發全球恐慌，有旅英台灣夫妻今（21）日在PTT上自述近一年沒進辦公室，很少與人接觸仍確診，到院高燒39度，還被醫師說「加油」。對此，莊人祥回應，旅英海外夫婦究竟是否感染變種病毒，還有待了解，該夫婦自述「幾乎沒有與外人接觸」，顯示還是有接觸，只是不知感染原因。

英國變種病毒傳播快速，根據世界衛生組織統計，丹麥已通報出現9起新病毒株的病例，荷蘭則有1例，另有1例出現在澳洲，不少國家也開始限制英國航班入境。衛福部長陳時中上午在立法院受訪時表示，目前尚無限制英國航班計劃。

莊人祥下午也回應，英國疫情爆發有兩個可能性，一為倫敦無法取得適當防護，二為民眾過度鬆懈，但我國12月1日實施秋冬專案以來，返國者都須檢附3日內檢驗報告，入境後還須完成14天居家檢疫，期間也症狀也須立即採檢，完成居家檢疫進入社區後，在8大類場所都須戴口罩，已經能有效阻絕病毒在國內傳播。