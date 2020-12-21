大連一區封鎖「火車只進不出」　5個街道停工停課停業

▲大連一區實施進出交通管控火車站只進不出。（圖／翻攝自新京報）

記者鄭思楠／綜合報導

大連市近兩日來新增2例確診病例，1例無症狀感染者。目前，大連金州多個街道已經實行了非常嚴格的出行管控措施，非必要崗位停工、中小學幼兒園停課。此外，大連地鐵3號線九里支線已經停運，金州火車站「只進不出」，乘客只能出站進入金州而不能乘車離開金州。

據《新京報》報導，21日上午，多位大連市金州區的市民反映，目前進出金普新區的道路已經由警方進行了封閉管控措施，「現在是不能進出，在金州區內的居民，也需要遵守嚴格的防疫規定。」

根據網友提供的現場影片顯示，在進出金州區的交通路口，已經由交警部門設立起了路障，社會人員、車輛均不能進出。據了解，這是由於今天早上6點，大連市方面發布了最新的防疫要求，對大連市金普新區轄區內的多個街道採取了5條嚴格的「出行管控措施」。

措施針對的是大連市金普新區轄區內的友誼、先進、擁政、光中、站前五個街道，涉及的出行管控要求主要是以下內容，包括居民無特殊情況盡量不要外出，非必要崗位工作人員不要上班；居民外出購買生活必需品，不可出控制區域，限制出小區；公共場所全部停業；中小學校、幼兒園停課，所有師生不出控制區域；無特殊情況近期不要離開大連市金普新區。

多位當地市民表示，今天雖然是周一，但金州管控區域內的不少人都不能上班了，很多人正在超市、菜站採購日常生活物資，「目前整體物資供應還比較充足，但個別商家開始漲價了，蔬菜賣得貴了不少。」

此外，位於大連市金州區內的金州火車站已經採取了管控措施，該中心工作人員表示，他們也是上午才收到的最新消息，由於疫情防控的需要，金州站現在是只能出站不能進站了。

除了鐵路以外，城市軌道交通也受到影響，作為連通大連市區與金州區的一條軌道交通線路，大連地鐵3號線也已經部分停運。今天上午10點17分左右，大連地鐵方面發布消息稱，根據大連市的防疫要求，地鐵3號線九里支線即刻停運。

►戴口罩也要記得保養