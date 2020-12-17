COVAX可能失敗…缺1407億資金！　數十億人4年內恐分不到疫苗

▲世界衛生組織所領導的「疫苗全球取得機制」（COVAX）失敗風險高。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

根據《路透社》獨家消息指出，由世界衛生組織所領導的「疫苗全球取得機制」（COVAX）正面臨著相當高的失敗風險，包含資金不足、疫苗成本過高等問題，這可能導致貧窮國家無法在2024年前取得新冠疫苗，受影響人口高達數十億人。

《路透社》取得內部消息人士消息與文件指出，COVAX正面臨資金短缺、疫苗供應與複雜合約安排等問題；根據共同領導COVAX的「全球疫苗免疫聯盟」（GAVI）的說法，「COVAX無法成功建立的風險非常高。」若是失敗，部分貧窮國家必須等到2024年之後才有可能取得新冠疫苗。

世衛組織（WHO）於今年4月啟動COVAX，目標在於匯集較富裕國家與非盈利組織的資金，以幫助加速疫苗研發與生產，並將疫苗公平分配至全球各地。目前COVAX最仰賴由牛津大學與歐洲阿斯特捷利康（AstraZenaca）共同研發、價格較低廉的疫苗，但該款疫苗尚未獲得批准。

▲部分疫苗購買成本過高。（圖／達志影像／美聯社）



據了解，牛津大學疫苗的價格約在每劑2美元，輝瑞（Pfizer）為18.4至19.5美元，莫德納（Moderna）則為25至37美元。COVAX的資金將每劑疫苗的平均成本訂在5.2美元，WHO正在和輝瑞、莫德納進行談判，希望能以較低的成本購入疫苗，同時也向各國不同藥廠訂購疫苗。

報導提到，若COVAX要實現明年為貧窮國家20％人口接種的話，還有至少49億美元（約台幣1407億元） 的資金缺口；到目前為止，英國和歐盟國家是COVAX資金的主要捐助國，美國和中國則未作出捐款承諾，世界銀行也正向貧窮國家提供低廉貸款，幫助其透過COVAX購得疫苗﹒

花旗集團（Citigroup）替COVAX做的風險評估則指出，就算在財務穩健的情況之下，這個計畫還是有可能會失敗，因為該機制合約允許有國家退出購買承諾的條款，讓供需出現問題、疫苗成本上升，加上COVAX機制建立得太倉促，本來就是在「未知領域」內運作，因此風險才會不斷提升。

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