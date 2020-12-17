俄芭蕾舞團染疫擴大！餘44名成員「旅館就地隔離」與一般旅客分層

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

莫斯科古典芭蕾舞團染疫人數再增！指揮中心今日公布增加4人確診，累計確診8人，其餘44名團員都必須進行居家隔離，由於他們結束檢疫後移往其他一般旅館進行自主健康管理，指揮中心決定就地隔離，該樓層轉為檢疫使用，與一般旅客分層。

莫斯科古典芭蕾舞團總計52人來台，指揮中心昨公布4名確診者該團團員，指揮官陳時中要求其餘48名成員再次採檢，確認陰性才可繼續演出，沒想到今日又再確認4名陽性，為確保觀眾權益，已通知主辦單位將該表演團體之演出全部取消。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，新增個案為俄羅斯籍3女1男，年齡介於20多歲至30多歲，11月29日入境迄今均無症狀，他們檢測Ct值高（病毒量低）不過不同於前4例出關前採檢一人一室，沒有互相接觸疑慮，新確診者處於自主健康管理期間，除了從檢疫旅館移動到一般旅館，也有進行排練，所以其餘44名檢驗陰性團員，需列為居家隔離對象。

陳時中表示，後續的居家隔離會採就地隔離，不要另外再移動，只要比照防疫管理規格即可，至於其他旅客就分層分區。

至於是否隔離14天，陳時中說，還要和對方商量，「他們歸心似箭且沒有演出，如何在台灣安全，又滿足對方回家的心理，會來討論」。