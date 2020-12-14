中市府為安全延後通車反被罵　網：承包商出包卻怪顧客是耍寶！

▲盧秀燕表示，對於中捷問題，她會負起責任，概括全受。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕帶著交通局長、台中捷運公司董事長等人，14日上午在記者會宣布中捷延後通車，隨即90度鞠躬，向市民和所有民眾道歉，不料引發議員質疑甩鍋、不負責，有網友在PTT留言力挺盧秀燕，「沒能收割政績還要背罵名」、「一堆沒工作嗎，承包商出包，回頭怪顧客是耍寶」等。

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▲▼有網友表示，中捷承包商出包卻怪顧客（中市府）是耍寶！（圖／翻攝網路PTT）

台中市議會上午原本進行總預算三讀，但因為市長盧秀燕宣布為了行車安全延後通車之後，議員們在議場上唇槍舌戰，爭吵不已，即使盧也表示，市府會摡括承受，她會負起完全責任，但最後議長還是得宣布休息10分鐘。

不過，中捷延後通車一事在網路上掀起討論，PTT的捷運版和八卦版有網友認為「安全重要，不急啦」、「沒能收割政績還要背罵名」、「沒問題再開始，別學台鐵硬上 」，這一等可能要等到明年二月之後，有網友kuso「川崎真的被中捷」、「 改名台灣捷運，簡稱台捷也不錯」、「一堆沒工作嗎，承包商出包，回頭怪顧客是耍寶」、「做正確的事情給推」。

台中捷運綠線11月21日發生連結器軸心斷裂，台中市政府積極要求施工單位台北市政府捷運工程局、車輛原廠川崎重工擴大檢測，並在12月11日向中市府報告結果。經連日審慎判讀，盧秀燕上午召開記者會表示，「唯有安全，才能通車」，北捷局和川崎重工提出的故障原因仍存安全疑慮，預估修復期程過於樂觀，「我寧可挨罵，但市民安全至上」，宣布通車日期延後。

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