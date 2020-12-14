就算被罵也要市民安全至上！盧秀燕：成立「捷運故障審查委員會」

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線上月試營運後，不料發生2支連結器軸心斷裂事件，目前已全部停駛並進行檢測，市府在12月11日下午收到台北市政府捷運工程局、車輛原廠川崎重工所提的說明報告並經審慎研究後，市長盧秀燕14日表示，北捷和川崎原訂明年2月可以修復，市府認為太過樂觀，因此決定延後通車，市府2周內將組成「捷運故障審查委員會」嚴格把關市民安全。

▲▼市長盧秀燕表示，2周內成立中捷故障審查委員會 ，當場並率相關局處長鞠躬道歉。（圖／記者鄧木卿攝）

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盧秀燕指出，北捷局與川崎重工上周提出的檢測結果與解決方案當中，訂出明年2月可以修復的計劃，市府認為預估太過樂觀，「沒有安全，沒有通車，就算可能遭責罵，也要讓市民安全至上」，因此宣布通車日期延後，當場並率交通局葉昭甫、中捷董事長林志盈、法制局長李善植和新聞局長黃國瑋向各界鞠躬致歉。

交通局長葉昭甫說明，中市府要求從設計、製造、安裝、材料四大面向擴大檢測，北捷局此次雖有提出初步斷裂原因為材料與安裝問題，但仍無法全面釐清，依據委託廠商SGS（台灣檢驗科技股份有限公司）的檢測結果顯示，斷裂的連結器軸心在降伏強度、抗拉強度，均不符合設計標準。

葉質疑恐並非單一軸心的問題，要求再次擴大檢測，並且2周內組成捷運故障審查委員會，未來北捷局與川崎重工提出的報告，將由專家學者組成的第三方委員會進行專業審查，嚴格把關。

中捷公司董事長林志盈強調，北捷局與川崎重工雖提出優化軸心設計，但面對市府詢問能否保證可有效解決問題，態度卻有所保留，讓人無法接受。

市府表示，車輛故障事件發生至今23天，市府多次召集會議，並要求北捷局和川崎重工擴大檢測，也二次退回相關報告，要求做出詳細報告，至於外界關心求償問題，將等正式通車後日期，才有辦法計算損失範圍，進而要求北市府負責。

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