蘇貞昌買漫畫打統編　柯文哲酸：有什麼老闆就有什麼發言人





▲柯文哲出席台北市南港轉運站BOT案簽約記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌13日買漫畫給孫女，卻被發現結帳時報了行政院統編，在網路上引起熱議。由於先前前行政院發言人丁怡銘也被抓包打統編買牛肉麵，因此台北市長柯文哲酸說，「有什麼樣的老闆，就有什麼樣的發言人。」

柯文哲14日出席北市南港轉運站BOT案簽約記者會，會前被媒體堵訪詢問，蘇貞昌稱買漫畫書給孫女，結果被發現打統編。對此，柯文哲笑說，「有什麼樣的老闆，就有什麼樣的發言人。」

有關買漫畫打統編引起網路熱議，行政院秘書長李孟諺說明，蘇貞昌買漫畫所花的錢，都是家中還沒用完的三倍券，總金額是3010元，其中3,000元透過三倍券支付，10元是他借給蘇貞昌的，並沒有使用到蘇貞昌個人特支費或其他公務預算。

李孟諺指出，蘇貞昌公開用三倍券購買漫畫送給家人，於法不能公款核銷，主計單位也不會核可，有交際科同仁事先提供行政院資訊給店家，店家結帳時沒詢問是否要打統編，院長也對發票上的資訊不清楚。

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