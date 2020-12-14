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中國擴張核武實力驚人！至少擁350枚核彈頭...擾台是「逛後花園」

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▲▼中國解放軍在「火箭軍」建置40個飛彈旅，佈署彈道飛彈與巡弋飛彈。（圖／CFP）

▲中國解放軍在「火箭軍」建置40個飛彈旅，部署彈道飛彈與巡弋飛彈。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

近年來中國解放軍極力擴張國防軍武，並試圖在南海、東海展現對區域的影響力，造成東亞各國極度不安，而美國在印太戰略中也表示將重回東亞。日前有一份報告顯示，中國已生產高達350枚核彈頭，而其中獨立軍種「火箭軍」更是建置40個飛彈旅，以此部署彈道飛彈與巡弋飛彈，且飛彈旅的數量在3年內明顯增加達35%。

根據美國非營利組織原子科學公報（BAS）所發佈的《2020年度核武報告書》，中國已生產350枚核彈頭，其中有272枚陸基洲際彈道飛彈、48枚海基洲際彈道飛彈，另外20枚則為轟炸機用於投放的空投核彈，剩下的彈頭則裝載在其他類型飛彈上。

報告中強調，許多軍事學者大幅低估中國生產核彈頭的能力，尤其2012年中國僅持有60枚洲際彈道飛彈，不僅091V型核潛艦的JL-2導彈仍尚未部署於實戰中，且60枚洲際彈道飛彈皆未裝載陸基洲際彈道飛彈，使得美國國防部不斷低估中國解放軍的實力，認為中國持有核彈頭數量低於200枚。

▲▼東風-31甲改核導彈是中共研發的第二代固體洲際戰略核導彈，打擊精準度高。（圖／CFP）

▲東風-31甲改核導彈是中共研發的第二代固體洲際戰略核導彈，打擊精準度高。（圖／CFP）

報告中分析，雖然中國持有核武數量目前仍是遠低於美國與俄羅斯，但美國國防部在統計時，恐怕只估算可用於部署的核彈頭，而未將仍處於研發中的新式彈頭，以及轟炸機所持有的空投核武。

而在40個飛彈旅中，高達近一半的發射車具有能發射核武的能力。

據悉，近來中國解放軍屢派戰機擾台，不斷連續侵犯西南空域。根據《路透社》報導，中國試圖發動「灰色地帶」戰爭，企圖以此消耗台灣戰力，達到最終制伏目標。前參謀總長李喜明表示，解放軍此舉是為了表明「台灣只算是（他們的）後花園，且後花園僅距離房子一步之遙。」

►《路透》：中國對台發動「灰色地帶」戰略！　真正目的曝光

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