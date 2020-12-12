美軍將任命首位「女性航母艦長」　曾任林肯號執行官

▲鮑恩施密特（Amy Bauernschmidt）上尉即將成為美軍首位女性航母艦長。（圖／翻攝自美國海軍）



記者林彥臣／綜合報導

美國海軍傳出，即將任命現任兩棲運輸艦聖地牙哥號（USS San Diego）的指揮官鮑恩施密特（Amy Bauernschmidt）上尉，出任首位女性航空母艦艦長，預計將於2022年上任，這也為美軍開創了歷史的新頁。

根據美國防務媒體《任務與宗旨》（Task & Purpose）報導，鮑恩施密特除了是一名艦長之外，也是一名反潛直升機飛官，未來將成為美軍11艘核動力航母，其中一艘的艦長，預計2022年上任，雖然目前還不確定將出任哪一艘航母，但美國海軍司令部證實，提拔女性航母艦長將是歷史一刻。

鮑恩施密特1994年於美國海軍學院畢業，同年，國會修法允許女性在軍艦上服役，2018年接受CBS採訪時，她就強調當時的修法改變了她的人生。

鮑恩施密特畢業兩年後，加入了別名「狼群」（Wolfpack）的反潛輕型直升機45中隊（HSL），並部署在約翰楊號（USS John Young）驅逐艦上支援海上攔截行動，之後又被任命到海上攔截直升機70中隊（HSM）的指揮官，在航母布希號（USS George H.W. Bush ）上支援中東反恐戰爭。

鮑恩施密特在2016年就已經出任林肯號（USS Abraham Lincoln CVN-72）的首位女執行官，在全艦5000多名機組人員當中，地位只在艦長1人之下。

►「KIEHL'S冰河醣蛋白保濕霜」一用就是5罐