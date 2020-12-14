母女海邊撿「化石」帶回家…整顆燒成火球！　結果竟是二戰手榴彈

▲英國母女在海邊撿到二戰手榴彈。（圖／翻攝自Facebook／Jodie Crews）



記者張方瑀／編譯

英國一對母女日前到海灘散步時，意外發現一個看起來像是「化石」的物體，她們興奮地把化石帶回家。有網友告訴她，這東西有可能是鯨魚的糞便，建議可以用針戳看看；沒想到她們用針一刺，居然開始冒煙狂燒，原來這根本不是甚麼化石，而是二戰遺留下來的手榴彈。

根據《每日星報》報導，現年83歲的克魯絲（Jodie Crews）和8歲女兒在肯特郡（Kent）迪爾市（Deal）的一處沙灘散步時，發現一個看起來像是「化石」的物體。克魯絲和女兒開心地將它帶回家後，將照片上傳到考古相關論壇後收到很多回覆，有位網友說這可能是鯨魚的排泄物，建議用熱針戳看看。

▲廚房水槽被燒毀。（圖／翻攝自Facebook／Jodie Crews）



克魯絲將「化石」放到桌上用燒熱的大頭針用力戳，「它突然開始冒煙，接著變成一顆火球，我抓起它丟進廚房水槽。」克魯絲指示女兒躲去屋外後，立刻衝去拿毛巾將火球包起來，再捉著家中貓狗逃出屋外，「我第一個念頭就是救我的女兒、貓狗還有房子。」

鄰居見狀協助報警，消防人員趕到後發現，這才不是什麼化石，而是第二次世界大戰留下來的手榴彈。所幸手榴彈沒有當場爆炸，只將廚房流理台燒毀。克魯絲也無奈地說，「所有朋友都叫我別再亂撿東西回家了！」

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