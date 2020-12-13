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美軍試射「戰斧Block V」巡弋飛彈　成功命中「中國湖」目標

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▲▼戰斧巡弋飛彈攻擊敘利亞。（圖／路透社）

▲美軍成功試射「戰斧Block V」巡弋飛彈。圖為戰斧巡弋飛彈攻擊敘利亞畫面。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

堪稱美軍招牌武器之一的「戰斧巡弋飛彈」再升級，新版本的戰斧巡弋飛彈稱為「戰斧Block V巡弋飛彈」，並且成功試射，兩次命中目標，這次的升級主要在提升導航精準度及通訊能力，並且延長了15年的使用壽命。

根據美國《海上力量》(Sea Power)雜誌網站報導，美軍從伯克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦查菲號(USS Chafee DDG-90)試射「戰斧Block V巡弋飛彈」，成功命中位在聖尼古拉斯島(San Nicolas Island)與中國湖海軍航空武器站(Naval Air Weapons Station China Lake)測試場的目標。

戰斧巡弋飛彈是美國雷神公司(Raytheon)研發的一款高精度、次音速、多用途通用遠程戰略巡弋飛彈，分為潛射型、艦載型、陸射型和空射型。「戰斧Block V巡弋飛彈」進一步提高了導航精準度和通訊能力。

美軍空襲敘利亞,USS Porter (DDG 78),波特號驅逐艦,戰斧巡弋飛彈。（圖／路透社）

▲戰斧巡弋飛彈將來會推出打擊陸上、海上移動目標版本。（圖／路透社）

目前正在研發的新版本，還有可以打擊海上移動目標的「戰斧Block Va巡弋飛彈」與可以打擊各種陸上目標的「戰斧Block Vb巡弋飛彈」。

戰斧巡弋飛彈1983年開始服役，單價145萬美元，幾乎參與過美軍近年來所有重大軍事行動。除美國海軍外，英國和西班牙是戰斧巡弋飛彈的使用國。

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