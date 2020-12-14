孕婦懷胎9月要生了「7醫院拒收」！苦等病床等到死　寶寶也喪命

▲印尼一名懷胎9月的孕婦因高血壓和癲癇病史，遭7間醫院拒收，最後不幸喪命，肚中嬰孩也去世。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳美依／綜合報導

印尼南蘇拉威西省（South Sulawesi）發生一起悲劇事件。孕婦哈蒂娜（Hartina）懷胎9月，即將臨盆，卻連續被7間醫院拒絕，最後終於找到第8間醫院願意收留，卻為時已晚，不幸釀成一屍兩命的結局。

綜合Tribun News、《中國報》報導，家屬12日受訪時表示，哈蒂娜突然情況不穩，前往社區醫療中心待產，卻遭到拒絕，先後轉往班坦醫院、哲內蓬托醫院、塔卡拉醫院，都未能獲准入院。

哈蒂娜接著前往巴吉拉布昂醫院，卻因沒有事先接受新冠肺炎檢測，再度被拒。她又轉往卡蒂尼醫院和阿南達醫院，未料都因加護病房床位不足，未能入院。

▲哈蒂娜的家屬原本希望能在都市獲得更好的醫療照護，未料發生悲劇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



哈蒂娜前往帕拉默尼醫院，卻只被留在救護車上，接受輸氧治療，服用抗抽搐藥物。最後，她晚間8時45分終於被瓦西迪醫院收留，但尚未進入產房，就在8時58分宣告不治，肚中胎兒也不幸喪命。

家屬悲傷表示，他們遠從鄉村而來，把哈蒂娜送到都市，就是希望獲得更好的醫療照護，竟屢屢被拒，最後失去親人，真的非常失望，「如果換作是醫護人員的家屬遇到類似情況，還會發生這種事嗎？」，痛批院方沒有良心。

省政府發言人莫尼亞加12日指出，孕婦具有癲癇病史。班坦醫院、哲內蓬托醫院都表示，他們從未接收哈蒂娜。阿南達醫院主任醫師費拉（Fira）坦言，哈蒂娜罹患高血壓與癲癇病史，抵達醫院時，已經意識不清，必須進入加護病房，但院方沒有足夠的病床。

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