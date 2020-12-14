1房擠爆25人！全球最大「橡膠手套製造商」疏於防疫　解僱吹哨人

▲全球最大橡膠手套製造商Top Glove解雇防疫吹哨人。（圖／路透）

文／中央社吉隆坡13日綜合外電報導

馬來西亞全球最大橡膠手套製造商Top Glove員工5月間拍下2張同僚魚貫擠進工廠準備上工的照片，披露公司內部防疫工作散漫無章，結果慘遭辭退。

當時疫情猖獗，《路透社》檢視過的照片顯示數十名員工準備值夜班前排隊測量體溫，彼此之間距離不到1公尺。

27歲的員工卡德卡（Yubaraj Khadka）當時擔心直接向管理階層抱怨會丟了飯碗，因此轉而把照片寄給家鄉尼泊爾一位勞權人士，這名人士再將照片轉寄給Top Glove公司和馬國政府，不過沒有透露拍照者身分。

不料，9月23日這天，Top Glove以分享這兩張照片為由，對卡德卡發出資遣信，信中表示公司是透過監視器認出他就是照片的起源。

▲Top Glove工廠與宿舍成為馬國最大規模群聚感染地點。（圖／路透）



時間快轉到近3個月後，Top Glove位於吉隆坡以西40公里的克蘭（Klang）工廠與宿舍廠區，成了馬國最大規模群聚感染地點，染疫人數高達5000多人，馬國衛生部1日發布聲明，表示其中約94%為外籍人士。

這起事件也顯示出，感染病毒的風險多半落在全球擁擠機構中較貧困的體力勞動者身上，例如肉品包裝廠和運輸倉庫。Top Glove另一名孟加拉移工基布里亞（Sheikh Kibria）也帶著驚恐回憶起慘不忍睹的宿舍環境。

隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情加劇，全球各國急著購買防護用品，Top Glove因此獲利激增，今年股價飆漲達400%。

▲移工們受訪時紛紛形容，宿舍生活空間環境惡劣。（圖／路透）



但這些拚命趕工製作口罩的南亞移工接受訪問時，形容生活空間環境惡劣，人滿為患的宿舍一間房間內有多達25人睡上下舖。他們每人平均月薪在美金300元（約新台幣8500元）上下。

一些移工稱公司雖一再發出警告，卻未採取充足的防護措施來保護他們。首都吉隆坡近郊座落工廠和宿舍的工業地區爆發疫情後，迄今有逾5000名員工採檢病毒呈陽性反應，相當於Top Glove公司1/4人力。

24歲的基布里亞說，「住所過度擁擠。房間本身已經小得可以。這麼多人同時生活在一間房間內，要維持清潔幾乎是不可能的事。就像軍營一樣，只是更缺乏維護。」

尼泊爾籍生產線員工希瑞斯塔（Karan Shrestha）表示，「公司在疫情開始前層討論過要減少房間人數，但從未真正付諸行動。」他說，「房間還是一樣擁擠，最後冠狀病毒病例開始攀升。」他補充表示，「公司並沒有維護員工安全。他們很貪婪，更關心收入和獲利。」

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