緯創印度廠暴動「損失16億新台幣」！iPhone被偷光　設備砸爛燒毀

▲緯創印度廠發生暴動，損失金額高達43.7億盧比。（圖／翻攝自推特@TOIBengaluru）

記者吳美依／綜合外電報導

台灣科技巨擘緯創資通（Wistron）位於印度南部的廠房12日發生工人暴動，近2000人為了抗議薪資問題，砸毀辦公、生產與資訊設備，放火焚燒汽車，甚至偷走成千上萬支的iPhone，目前累計132人被捕。據悉，緯創損失金額高達43.7億盧比（大約新台幣16.7億元），至今尚未回應暴力事件或員工指控。

《印度時報》等媒體報導，該廠位於卡納塔克邦（Karnataka）戈拉爾（Kolar），專門製造iPhone等資訊技術產品。緯創通報警方與勞動部時透露，廠方損失金額估計高達43.7億盧比，主因是大規模破壞，還有大批iPhone被偷走。

此消息一出，各界紛紛譴責暴力，並認為勞工面臨薪資爭議，應該尋求勞動部協助，而非透過「私刑正義」解決問題。

▲據悉，緯創的薪資爭議已經持續3個月。（圖／翻攝自推特）

根據邦政府，緯創與勞工的薪資爭議已經持續3個月。卡納塔克邦勞動部部長黑巴爾（Shivaram Hebbar）提到，緯創印度廠與6個勞工承包商簽約，約聘8900人，另有1200名正式職員。他譴責暴力之外也提到，勞動部已向緯創發出通知，要求3天內支薪。

工業部長舍塔爾（Jagadish Shettar）透露，「我們聽到的是，廠方發薪水給勞工承包商，後者卻延遲支薪，這件事已經獲得證實」。他認為，薪資問題可能因為緯創、承包商與約聘勞工之間溝通不良，進一步惡化。

舍塔爾承諾將展開全面且公平的調查，懲罰犯罪者，而邦政府也應該確保「完全保護」廠房。他對於暴力事件表達遺憾，強調不該實施「私刑正義」，「如果這個問題按照法律行徑獲得充分處理，原本是可以解決的」。

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