印尼漁工「無症狀確診」！同車9人未戴口罩　指揮中心要仲介說明

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣新冠肺炎確來到740例，今（14）日新增的4名個案，分別來自印尼與菲律賓，其中案740為印尼籍男性漁工，持有登機前3日PCR陰性證明，12月11日檢疫期滿後，由仲介安排採檢確診，由於搭專車就醫前，未落實配戴口罩，同車9人被列為居家隔離，指揮中心也會要求仲介提出說明，再決定是否開罰。

根據指揮中心統計，國內目前累計740例確診，分別為648例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、606人解除隔離，其餘住院隔離中。

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指揮中心發言人莊人祥表示，今日確診個案中，2名移工分別自菲律賓和印尼入境，但CT值都超過30，研判已經感染一段時間，不太會傳染給他人。台灣過去也有專案或期滿前採檢，出現時陰時陽情況。

指揮中心11月30日宣佈暫緩引進印尼籍移工來台兩週措施將12月17日到期，這兩天也緊鑼密鼓開會研擬開放後配套。衛福部長陳時中上午在立法院表示，台灣12月至今就有35例印尼籍境外移入病例，其中21人持有PCR陰性報告仍確診，佔比高達6成，「這是非常驚人的數目」。

陳時中強調，若要開放移工引進，首要條件是先解決檢驗機構認證問題，但今日收到消息，印尼不同意，且認為此舉有歧視意味，外館人員仍持續努力中。

莊人祥下午在記者會也表示，印尼移工檢疫期滿後，多進到家庭或長照機構做看護，因照顧高風險族群，在健康管理更需謹慎應對，指揮中心持續研擬開放移工配套，週三會在記者會上統一宣佈。