▲淡海輕軌免運好康倒數計時，藍海線12/15起開始收費。（圖／新北捷運公司提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

淡海輕軌藍海線於15日下午2點正式通車，通車日起一個月內，民眾持電子票證或行動支付即可免費搭乘藍海線通車新增的「台北海洋大學站」、「沙崙站」及「漁人碼頭站」三站免費區間路段，優惠期間即將至12月14日截止，12月15日起三站將正式開始收費，未來民眾自紅樹林站搭至漁人碼頭站單程票價為30元。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，藍海線通車後，一周平均每日吸引超過2萬人次到訪，通車至今即將滿月，平均日運量仍達1萬7000人次以上，較通車前翻漲近1倍；而自12月15日起藍海線全線將正式開始收費，民眾未來使用電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）搭乘淡海輕軌由紅樹林站至漁人碼頭站，單程車資為30元。

▲一日交通聯票。

新北捷運公司表示，雖目前仍值新冠肺炎秋冬防疫期間，淡海輕軌站體的開放環境及漁人碼頭周邊寬闊的遊憩空間仍是民眾出遊的最佳選擇，搭乘輕軌除可刷電子票證外，新北捷運公司整合地區12條景點公車路線，以50元優惠價推出期間限定的「1日交通聯票」。

新北捷運公司說，民眾運用聯票可1日內無限暢遊綠山線及藍海線，還可搭乘公車至老街沿線的充滿異國風味的歷史景區遊歷，不需再為塞車及尋找停車位煩惱，持交通聯票還可享有輕軌沿線、漁人碼頭與老街商圈超過100家知名店家提供的特定優惠。

另外，新北捷運公司提醒，配合秋冬防疫專案，新北捷運公司已在各車站張貼公告，民眾進入輕軌車站區域起即須配戴口罩，搭乘輕軌也需全程配戴，違者將依法開罰，請民眾搭乘輕軌時務必遵守相關規定。

▲一日券優惠圈。

▲淡海輕軌漁人碼頭站。

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