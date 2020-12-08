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新北「翡翠樹蛙茶」新亮相　喝馥郁清爽有機茶兼做公益

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▲新北「翡翠樹蛙茶」新亮相 喝馥郁清爽有機茶兼做公益。（圖／新北市農業局提供）

▲新北「翡翠樹蛙茶」新亮相，喝馥郁清爽有機茶兼做公益。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府輔導有限責任新北市有機運銷合作社與中華民國解癮戒毒協會合作推出「翡翠樹蛙茶」有機茶新包裝，集結了坪林區余三和、陳陸合等擁有相同有機理念的農友，有限責任新北市有機運銷合作社於2019年輔導下成立，並於2020年4月挑起大樑，與市府合作辦理全國首屆有機茶評鑑。

農業局表示，為持續推廣有機合作運動並促進有機茶農收益，農業局輔導合作社與中華民國解癮戒毒協會跨界合作，推出「翡翠樹蛙茶」新包裝。坪林區位於翡翠水庫上游集水區，是臺灣特有種—翡翠樹蛙的棲息地，翡翠樹蛙需要以純淨的水來孵育後代，只能在完全無農藥污染的環境生長，也復育了保育類翡翠樹蛙。

農業局表示，合作社以翡翠樹蛙做為包裝設計發想，透過有機栽培方式，修復土地並維護茶農及消費者的健康，與中華民國解癮戒毒協會一同實踐人無毒、水無毒、土地無毒的理念，因此在新北市議員陳儀君、農業局及坪林區公所的見證下，公開「翡翠樹蛙茶」有機茶新包裝。

▲新北「翡翠樹蛙茶」新亮相 喝馥郁清爽有機茶兼做公益。（圖／新北市農業局提供）

▲「翡翠樹蛙茶」採用坪林當地有機茶，馥郁清爽且甘甜潤喉。

「翡翠樹蛙茶」採用坪林當地有機茶，馥郁清爽且甘甜潤喉，外包裝以背部翠綠色並帶有金色眼線的翡翠樹蛙做為商標，可愛樹蛙形象深植人心，同時搭配標語「你喝的不只是茶，是土地的芬芳」，簡單字句卻能強烈傳達產品意念。

新北市有機運銷合作社主席余三和表示，這次合作社與中華民國解癮戒毒協會合作推出新包裝，透過這次合作，實踐人無毒、水無毒、土地無毒的理念，希望大家能一同響應支持，與翡翠樹蛙共享無毒家園，將無毒的環境留給下一代。

農業局長李玟表示，新北市政府持續推廣有機農業，除了協助媒合輔導驗證，並提供資材、生產設施等補助，希望減輕農友負擔並落實環境生態永續發展，同時也鼓勵產業跨界合作，創造收益。

李玟說，為推廣有機理念及無毒家園，中華民國解癮戒毒協會推出凡以線上「信用卡定期定額」月捐款達500元以上且連續達3個月，將會致贈一盒價值500元「翡翠樹蛙茶」茶包回饋感謝。欲響應本次公益活動，請洽中華民國解癮戒毒協會活動網頁：https://www.hda.com.tw/contribute-2/

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