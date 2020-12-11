雙北耶誕城大PK！新北「2關鍵」贏台北　內行曝最強玩法：是常識

▲新北歡樂耶誕城「奇幻篇」主燈光雕秀。（圖／記者彭懷玉攝）

記者施怡妏／綜合報導

為了迎接即將到來的聖誕節，街道上出現許多閃亮燈飾，然而，每年受到許多人矚目的「新北耶誕城」，今年以迪士尼為主題，吸引許多人前往拍照，有網友因此表示，台北市今年也辦了自己的耶誕城，風格比較成熟，商業氣息偏重，新北市則有迪士尼光環加持，「不知道大家比較喜歡哪一種感覺？」

該網友在PTT板上發文，今年台北市辦了自己的耶誕城，有四個區域，風格偏向「成熟」，商業氣息也比較重；新北耶誕城則是以迪士尼為主題，很適合大人帶小孩一起去，以往都是在板橋車站附近，今年有擴大到府中商圈，「我自己是比較喜歡新北的啦，比較有過耶誕節的那種感覺」。

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▲台北耶誕城。（圖／主辦單位提供）

對此，有網友認為，相較於新北耶誕城，台北佈置太散，耶誕氣氛不夠濃厚，「台北太散了玩不起來，變成純裝置藝術」、「同意你講的台北耶誕城商業氣息濃厚，過節感不強烈」。也有人認為，新北耶誕城人太多，根本沒辦法好好欣賞，「每年去人擠人，走一圈看會發光的竹筍就不知道要幹嘛了」、「新北真的只是去看人潮而已」。

還有網友指出，兩個地方各有各的好，「新北比較好玩，但台北比較漂亮」，「新北過耶誕、台北去跨年，這不是已經是常識了嗎？」「在家耶誕城，打開新聞一次滿足兩個願望」、「新北，帶小孩去簡直完美放電場所」、「台北一票，拜託人不要都擠在板橋了」。