里港警破獲上億元大麻　警政署長陳家欽南下頒發破案慰問金

▲警政署長陳家欽11日南下屏東縣里港警分局頒發破獲上億大麻破案慰問金 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局上月12日破獲屏東縣內歷年來最大宗、市值上億元大麻栽種工廠，內政部警政署署長陳家欽今（11）日特地專程南下，由屏東縣政府警察局局長李文章陪同，親臨里港分局頒發破案工作慰問金，激勵團隊工作士氣，勉勵有功人員多日來積極佈線查緝的辛勞。

▲▼陳家欽與里港警分局長楊龍祥等人合照、頒發慰問金給偵查隊長陳忠義。

里港警分局先前精準掌握情資，歷時3個多月的跟監埋伏，一舉查獲不法犯嫌及數量極為龐大的大麻植株、成品，破獲製毒工廠，機先攔阻毒品流入市面。

▲▼陳家欽南下里港警分局。

署長陳家欽今天表達肯定，會中透過頒贈慰問金，慰勉專案小組成員日以繼夜、不眠不休地犧牲與付出、鍥而不捨地細心追查，始能有如此豐碩之緝毒成果，亦期勉全體同仁能夠繼續努力，不管是在肅槍、緝毒、掃黑及打詐皆能戮力以赴，展現全力淨化社會治安、維護民眾生命財產安全、開創優質生活空間的決心。

分局長楊龍祥表示，非常感謝署長特地撥冗南下指導慰問，現今毒品危害等同國安問題，反毒已列為當前政府最重要的施政方針之一，該分局將秉持無毒家園概念，持續強力執行相關毒品查緝工作，向上溯源、向下刨根，消滅不法，打造健康安居生活環境。

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