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移民署長邱豐光下月榮退　曾2度登板救援「完勝」！基層嘆不捨

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▲▼移民署長邱豐光曾參與白曉燕命案等重大刑案，後轉任移民署長將經驗帶往移民署。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲移民署長邱豐光曾參與偵辦白曉燕命案等重大刑案，後轉任移民署長將經驗帶往移民署。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

移民署長邱豐光，在2018年從警政署副署長，臨危受命轉任移民署署長，正且考驗當時越南團集體逃脫事件，最後在2週內追回一半的脫團旅客，還在1個月內破獲人蛇集團。

邱豐光並非第一次「臨危受命」，曾在2010年5月，台中市黑道角頭翁奇楠遭槍殺，當時警局長胡木源下台負責，邱豐光就在臨危授命，前往台中市接下代理警局長一職。

邱豐光在刑事專長幾乎沒有人可以質疑，還偵辦過知名的白曉燕命案，當時邱就是擔任北市刑大副大隊長，後來回北市接任市警局長，還偵破西門町雙屍命案，以及一銀盜領案。

邱豐光身材高大挺拔，身形魁武，且眼神不怒則威，在警界領域更是決策明快，重視績效，後來也將行事作風帶到移民署，讓移民署能夠在1個月內搗破越南團集體逃脫，並抓到幕後人蛇。

除此之外，內政部長徐國勇也借重邱豐光在警政的資歷，讓移民署加入查賄行列，最後因新冠肺炎（COVID-19)問題，造成外國人滯留台灣，2019年也推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，且2020年更持續加碼2.0。

但邱豐光將於2021年元月份屆齡退休，許多警政署、移民署長官、基層表達不捨，有基層警員表示，邱豐光在擔任萬華分局偵查隊長時，曾經在麾下任職，直言邱豐光真的很霸氣，做事情真的是有魄力跟決心。

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